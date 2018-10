Prefeita Socorro Neri inaugura creche

“Rio Branco vive também dificuldade financeira, mas compreendemos que educação é prioridade, e como fizemos bem o dever de casa, do ponto de vista da saúde fiscal, podemos entregar hoje essa unidade de Educação Infantil, que beneficia mais de 200 famílias do Juarez Távora e região, na certeza que vai fazer diferença no futuro das crianças e em sua qualidade de vida”, disse a prefeita Socorro Neri, ao inaugurar o Centro de Educação Infantil David Rodrigues, nessa terça-feira,2.

A unidade vai atender 220 crianças, sendo 120 na creche e 100 na pré-escola. É a 5ª deste molde entregue pelo Município, trabalho iniciado na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre, que tem continuidade com a prefeita Socorro Neri. Com mais essa unidade, a meta de atender 5 mil crianças foi ultrapassada.

O secretário de Educação de Rio Branco, Márcio Batista, destacou a coragem do ex-prefeito Marcus Alexandre, e da prefeita Socorro Neri, que apesar do contingenciamento de R$ 250 mil, pelo governo Temer, prosseguiu com a obra. “A creche, além de proporcionar uma rotina pedagógica rica e diversificada, garante também a melhoria na qualidade de vida da família como um todo, na medida em que os pais podem acessar o mercado de trabalho de forma mais tranquila, deixando os filhos na creche o dia inteiro”.

Para o secretário, são os investimentos feitos na educação que garantem os bons resultados, como no IDEB, que alcançou média 6,5, ficando em terceiro lugar no Brasil entre as capitais com melhor desenho. Um indicador que é resultado de uma política iniciada na gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim, que foi fortalecida durante o mandato de Marcus Alexandre e com a prefeita Socorro Neri.

Os pais dos alunos já matriculados estão satisfeitos com o espaço físico, com o cuidado da Prefeitura com os detalhes e apostam em dias melhores para toda a família. “Vai ser bom para mim e para minha filha. Eu vou economizar o dinheiro que pagava para uma pessoa, e ela vai ficar aqui, segura e aprendendo. Estou muito agradecida”, revela Nete Araújo, mãe de Emily (3 anos).

A vereadora Elzinha Mendonça, o presidente da UMARB, Oséias Silva e o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Juarez Távora, Guilhermo Angel, parabenizaram a prefeita Socorro Neri pela entrega da obra. Guilhermo aproveitou para agradecer também por outras ações da Prefeitura na localidade, como a reforma na quadra coberta poliesportiva, revitalização da passarela, operação tapa buracos e a limpeza e manutenção constante.

O Centro de Educação Infantil do Juarez Távora leva o nome de David Rodrigues, um jovem estudante de 13 anos, ativista social que faleceu há 5 anos. Para a avó do homenageado, Maria da Conceição Siqueira, “ ele era um batalhador pelas melhorias do bairro. Estou muito emocionada, e todo dia quando passar por aqui vou lembrar do meu neto com orgulho”, disse dona Maria ao agradecer à prefeita Socorro Neri pela homenagem.

Espaço

Centro de Educação Infantil David Rodrigues tem uma área construída de 1.118,48m². São 6 salas para creche e 2 para a pré-escola. As salas – de acordo com a faixa etária das crianças-contam com berçário, fraldário, banheiro, solarium, sala de repouso, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e escovodrómo.

Há outros espaços como banheiros com vestiário para funcionários, administração, recepção, sala dos professores, secretaria com almoxarifado. Na área de uso comum estão o refeitório, sala de leitura/multiuso, sala de informática, sala técnica, anfiteatro, pátio coberto, playground e estacionamento. No setor de serviços, a estrutura conta com lavanderia, dispensas e cozinha com buffet.

Este slideshow necessita de JavaScript.