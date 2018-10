Polícia Civil do Acre recebe treinamento sobre abordagem de alto risco em ruas

Entre os presos da Operação Mimetismo, deflagrada no interior do Acre na última segunda-feira, dia 1º, a Polícia Civil conseguiu capturar um trio acusado de aliciar menores para as facções criminosas que atuam no Vale do Juruá. Além de jovens, os criminoso também estavam recrutando adolescentes.

O delegado que coordenou a ação policial, Lindomar Ventura, explicou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, dia 03, que o trio atuava efetivamente para o mundo do crime. “Uma operação que aconteceu em 10 municípios do estado e nós conseguimos cumprir 100% dos mandados que tínhamos”, disse.

Ventura disse ainda que a polícia tinha informações sobre interferências nas eleições pelo grupo criminoso. “Tivemos essa informação de que moradores estariam sendo ameaçados sobre as eleições e operação além de tirar de circulação essas pessoas acabou também com essa preocupação”, afirmou.