Luís Camolez é homenageado por desembargadora aposentada

Sob a presidência da desembargadora Eva Evangelista, a 1.144ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara Cível, realizada na manhã desta terça-feira, 2, marcou a estreia do desembargador Luís Camolez em atividades colegiadas no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Após o julgamento dos 28 processos pautados, a desembargadora-presidente da 1ª Câmara Cível anunciou a presença da desembargadora aposentada Miracele Borges, que compareceu à sessão para dar boas-vindas ao desembargador Luís Camolez, que ascendeu ao 2º Grau da Justiça Estadual na quarta-feira, 26.

Ao anunciar a visita, a decana da Corte de Justiça Acreana afirmou que a presença da desembargadora Miracele Borges na sala de sessões, naquele momento, “era como se retornasse o tempo”, referindo-se às mais de três décadas que trabalharam juntas pelo engrandecimento da magistratura e da Justiça Acreana.

Na oportunidade, Eva Evangelista fez questão de apontar sua admiração por Miracele Borges, enfatizando o “compromisso, responsabilidade e exigência”, enquanto pessoa e profissional. Ao final, reportou-se à magistrada visitante como a “desembargadora de sempre”.

Demonstrando-se emocionado com a visita, o desembargador Luís Camolez revelou ser uma honra ter a presença da desembargadora Miracele Borges em sua primeira sessão no âmbito do desembargo, apontando ser motivo de felicidade receber as boas-vindas de uma pessoa “por quem tenho respeito profundo, pelas virtudes e qualidades que possui. Sinto-me homenageado”

Miracele Borges, após também apontar ser motivo de honra voltar ao Tribunal de Justiça e dar boas-vindas ao desembargador recém-empossado, agradeceu a todos pelo acolhimento, prometendo repetir mais vezes sua visita ao TJAC.

A “desembargadora de sempre”

A desembargadora Miracele Borges, que voltara ao Tribunal de Justiça pela segunda vez desde sua aposentadoria, em julho de 2011, presidiu a Corte de Justiça Acreana no biênio 1991/1993 e atuou como corregedora-geral da Justiça no biênio 1997/1999.

Miracele de Souza Lopes Borges começou suas atividades na Justiça Estadual no dia 12 de dezembro de 1977, quando ingressou na Magistratura Acreana.

Mais homenagens

Presente ao início dos trabalhos da sessão dessa terça-feira, o desembargador Elcio Mendes fez o uso da palavra em homenagem ao desembargador Luís Camolez, dando boas-vindas e desejando “as bênçãos de Deus ao novo membro”.

O desembargador Laudivon Nogueira, integrante da 1ª Câmara Cível, após destacar a conduta profissional do magistrado que iniciava seus trabalhos no âmbito do 2º Grau da Justiça Acreana e dar boas-vindas ao colega no Órgão Julgador, também desejou benção na nova trajetória que ora se iniciava e “uma atuação profícua na Câmara”.

Ao agradecer pela receptividade em sua nova caminhada profissional, o desembargador Luís Camolez afirmou que o espírito humano é o que lhe move e pediu a Deus as bênçãos para a sabedoria necessária. “Os membros do TJAC, em muito contribuirão para conduzir esses ensinamentos”, concluiu.

Para a sessão, além da decana da Corte de Justiça Acreana (presidente), compuseram o Órgão Julgador os desembargadores Laudivon Nogueira (membro) e Luís Camolez (membro). O representante do Ministério Público do Estado do Acre foi o procurador Carlos Maia.