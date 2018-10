Justiça suspende CEI que pedia o afastamento da prefeita Marilete

Às vésperas das eleições gerais, a 12° Parada Orgulho LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) do Acre, aconteceu neste domingo (30), no Centro de Rio Branco, com o tema “Seu voto vale a sua vida”. O evento que reuniu centenas de pessoas iniciou a concentração na frente do Colégio de Aplicação, na Avenida Getúlio Vargas. O percurso da caminhada foi até o Palácio Rio Branco.

A manifestação também lembrou da violência e a intolerância à diversidade sexual, que foi responsável pela morte e agressão de membros da comunidade LGBT no Estado. O evento virou palco para uma manifestação contra o candidato do PSL à Presidência, Bolsonaro (PSL), mas também haviam vozes discordantes que misturavam os gritos de “ele sim” com brados de “ele não”.

“Como estamos em um ano de eleição, muitas pessoas estão destilando ódio, e nós precisamos lembrar que estamos precisando de pessoas que apoiem o nosso movimento, não pessoas para destruir as nossas poucas conquistas. Estamos fazendo a nossa parte, reconstruindo o movimento e fazendo ele virar um evento de reivindicação de direitos e paz entre as pessoas”, disse Murilo Augusto.

O ativista dos Direitos Humanos e da causa dos LGBT no Acre, Germano Marino, disse que a organização da Parada Gay realizou várias reuniões para que não houvessem excessos no evento. Marino destaca que o momento serve para os ativistas se manifestarem de maneira pacifica pelo direito de vivem em um Acre sem discriminação e violência que a comunidade LGBT é vitima.

“A Parada Gay não é um carnaval que a pessoa tenha que comparecer fantasiada ou seminua. Este é um evento para transmitir o amor e conscientizar as pessoas do valor do voto. Temos que votar em pessoas que não apoiem a discriminação, a violência e o ódio. As pessoas merecem participar de um evento onde possam se sentir em paz e que sintam o amor pelo próximo”, destaca Germano Marino.

Após a caminhada pela Getúlio Vargas, os ativistas e simpatizantes do movimento LGBT se reuniram na frente do Palácio Rio Branco para assistirem ao show da Banda Mais Bonita da Cidade e em seguida se dirigiram a comemoração dos 15 anos da banda Los Porongas, que aconteceu no Festival Caiçuma das Artes, na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc).

