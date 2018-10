Horóscopo do dia 3 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem que reconhecer que seu relacionamento é quase perfeito, reconheça quão bom é ter essa pessoa ao seu lado. Agradeça aos céus e continuem vivendo esse lindo amor que os une. Apenas não deixem que a rotina tome conta do dia a dia de vocês. Dinheiro & Trabalho: Hoje pode ser o dia certo para você pedir um aumento de salário, é quase certo que eles irão conceder a você porque é justo, pela sua dedicação, pelo seu esforço e porque com você eles já economizaram muito aplicando suas ideias no processo diário de fabricação dos produtos e serviços oferecidos. Saúde & Bem-estar: No final do dia, não se esqueça de dar um tempo e relaxar, porque você terá um dia muito ocupado. Muito trabalho e essa excitação toda que provoca uma situação de negociar um aumento de salário. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Se você não tem um parceiro, o amor pode vir à sua vida nos próximos dias, com uma pessoa estrangeira e muito bonita. Não se esqueça de ser o mais afável possível e saber que seu futuro pode mudar a partir desse relacionamento para lugares que você nunca pensou. Dinheiro & Trabalho: Sua situação econômica estável fará você pensar em uma melhoria em sua casa é algo que você sempre sonhou. Gaste, ou melhor, invista um pouco de dinheiro em você em suas coisas, afinal você o faz por merecer. Se puder ajudar alguém, faça-o! Saúde & Bem-estar: Nada melhor para se sentir bem do que dormir por pelo menos sete ou oito horas, não se prive de nenhuma hora de sono, você notará a diferença no dia seguinte. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: É melhor você mudar sua atitude se não quiser terminar o relacionamento. Seja mais tolerante com o seu parceiro. Essa sua mania de querer ter o controle de tudo afeta seu relacionamento. Você gosta de liberdade, seu parceiro também. Dinheiro & Trabalho: No dia de hoje você obtém uma mudança muito importante no trabalho,

uma promoção que você esperava ser concretizada hás algumas semanas, isso trará lucros significativos. Aproveite para fazer aquelas reformas na sua casa, poupar e tirar uns dias de descanso. Agora é trabalhar mais e seguir colhendo os frutos da sua dedicação. Saúde & Bem-estar: Se você colocar um pouco mais de cuidado da sua parte com sua saúde você evitará pegar resfriados, as correntes e mudanças de temperatura são as piores, tente se

abrigar mais. Você deve se vestir conforme a estação e a temperatura. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você é uma pessoa muito desconfiada no que diz respeito ao amor, isso não aconteceria com você se você conversasse mais com o seu parceiro. Abrir os sentimentos e falara sobre as desconfianças facilitam a vida dos dois. Dinheiro & Trabalho: Se lhe for oferecida uma posição de maior responsabilidade, não hesite e

aceite, você a merece há um longo tempo, aproveite e se acalme. Há momentos em que você deve exigir mais para você. Trabalho é troca do que eles pagam pelo que você faz. Saúde & Bem-estar: Se você gosta de exercícios, comece já, escolha uma academia e um esporte que seja de seu agrado, seu humor vai melhorar sensivelmente. Você poderia começar com uma caminhada no parque para respirar ar fresco. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O ciúme lhe trará uma infinidade de dúvidas, a única maneira de resolvê-las é comentando com seu parceiro. Agora, você precisa parar com isso, ciúme a toda hora por qualquer motivo, senão ele vai acabar sobrecarregando e abandonando você e com razão! Dinheiro & Trabalho: Bom momento no trabalho, hoje você pode fazer uma proposta que eles não devem recusar, em contrapartida eles vão te oferecer uma mudança de categoria, com mais reconhecimento e muito melhor remunerada. Parabéns! Saúde & Bem-estar: Seria muito conveniente você levar as coisas com mais filosofia, com mais leveza, porque tomar as coisas com tanta seriedade pode fazer seu sistema nervoso explodir. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A comemoração de uma data importante vai fazer você se sentir muito feliz, você tem esperado por isso há algum tempo, aproveite o dia, você precisa. Seu relacionamento está passando por um momento de ouro. Cubra seu parceiro com atenções e aproveite. Dinheiro & Trabalho: Hoje você tem um dia de sorte, a comunicação com um amigo do passado irá ajudá-lo a resolver o pequeno buraco econômico que você atravessa. Você tem que aproveitar o bom momento profissional que você está vivendo para fazer contatos e subir em seu trabalho e assim garantir mais salário para solucionar suas dívidas. Saúde & Bem-estar: É hora de começar a dieta que você está demorando há algum tempo em começar. Experimente aquele vestido especial do seu guarda-roupa e você verá como essa

mudança é a mais necessária. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A satisfação de ter um parceiro traz responsabilidades e, ultimamente você não está muito ligado nisso e seu parceiro pode pensar em uma ruptura. Até porque você está colocando em dúvida se você realmente está com o amor da sua vida. Decida-se logo! Dinheiro & Trabalho: Tente não entrar em polêmicas sem sentido prático no trabalho, será a única maneira de manter os nervos sob controle. Há outros assuntos mais importantes a decidir para seu futuro do que perder tempo em coisas menores e básicas. Saúde & Bem-estar: Não se comprometa com ninguém no momento de combinar a prática de um jogo coletivo. Você sabe que não irá. Um pouco de exercício diário lhe faria muito bem para seu ego e para sua saúde de maneira geral. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você iniciou um relacionamento, continue com passo firme, você pode viver uma linda história de amor. Interessante como você não percebe a sua capacidade de atrair as pessoas e como elas querem ficar com você…

Dinheiro & Trabalho: Se você pensou em mudar de emprego, agora é o momento certo para fazê-lo e se você tiver um, peça agora um aumento. Hoje é o dia em que tudo vai dar certo para você. Confie nas suas habilidades e na sua importância para a empresa que trabalha. Saúde & Bem-estar: Não descarregue seu mau humor nas pessoas que amam você, o que você pode receber são verdades que incomodam. Saia um pouco para caminhar, essas dores que o deixam também de mau humor você deve contar ao seu médico o mais depressa possível. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Por causa de um comentário bobo sem segundas intenções, você ficara chateado com seu parceiro por alguns dias. O melhor a fazer é esclarecer o assunto no momento sem brigas e discussão. Falar de maneira civilizada e com respeito, pelo amor que os une. Dinheiro & Trabalho: Não gastar mais do que a conta é a ordem do dia, já que você ultimamente tem exagerado nos gatos, maioria supérfluos. Esse novo emprego lhe proporciona mais dinheiro, mas com você gastando na medida que entra, não há como não entrar no vermelho de novo. Seja maias racional no uso dele. Saúde & Bem-estar: Tente descansar o máximo que puder, você tem um grande cansaço físico e mental, se você não fizer isso, você não terá escolha a não ser ir ao médico. O cansaço é derivado do seu estresse diário e que afeta seu corpo. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Se você rompeu com o seu parceiro, você não deve se arrepender porque há algum tempo que os dois deveriam de ter tomado essa atitude. Ficar pelo costume é ruim para ambos. Logo um outro amor aparece em sua vida. É só não se esconder. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, uma mudança que você não espera vai deixá-lo mais nervoso do que você imagina, tente controlar seus nervos e tudo ficará bem. As novidades são muito boas para você, mas sua ansiedade o faz meter os pés pelas mãos. Controle-se. Saúde & Bem-estar: Sair e se divertir, você precisa de um pouco de diversão e comunicação, ligue para seus amigos e compartilhem um jantar hoje. Ficar o tempo todo pensando no trabalho e nos problemas está afetando sua saúde. Dê um tempo só para você relaxar. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está em um bom momento sentimental, não deixe nada, nem ninguém, entrar em seu relacionamento, a inveja é muito ruim, e você sabe e percebe quando isso está em volta de vocês. Protejam-se dessas energias negativas. Dinheiro & Trabalho: Seria melhor se você não discutir quaisquer mudanças no trabalho com ninguém, se você fizer isso, é muito possível que algumas pessoas tentem atrapalhar seus planos. Continue reservado nos seus comentários, mas focado nos seus objetivos. A situação financeira está estável graças à sua habilidade em conduzir o dinheiro. Saúde & Bem-estar: Será muito positivo que você comece a melhorar o relacionamento com pessoas próximas de sua família, isso é a única coisa que pode trazer problemas e discussões. Algo que você evita a todo custo para não passar por maus momentos. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Suas preocupações de trabalho estão afetando seu parceiro. Faça o seu melhor para dominar seus nervos e não machucar quem você gosta. Comentar e desabafar é importante no relacionamento, mas todo dia falar sobre o mesmo assunto, reclamar das mesmas pessoas, desgasta mais do que você imagina. Dinheiro & Trabalho: O trabalho vai crescendo lentamente, mas vai. Não se desespere, tudo vai melhorar gradualmente e com o seu próprio esforço. Uma despesa extraordinária causará um buraco na sua conta atual. Nada grande assim que você não possa dar conta, mas tente não gastar mais do que o necessário. Saúde & Bem-estar: Você recebe hoje uma dose extra de energia que seu corpo assimila bem. Você vai querer sair e correr o mundo. O corpo pede por isso, simplesmente. O cabelo é sua apresentação para o público. Cuide disso, hidrate e observe todos os dias que não perca o brilho. Mantenha-se bem apresentada sempre. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia da chuva de dinheiro em você

Se você está passando por um desses momentos complicados e precisa atrair dinheiro para sua vida, com certeza você não perde nada em realizar alguns rituais e usar toda a sua energia, canalizando-a para que o que você quer alcançar em termos financeiros se concretize o antes possível. A magia branca é uma força que nasce das energias externas e internas da pessoa, portanto, não é algo que faz com que o dinheiro apareça assim do nada, mas sim estamos auxiliando o modo de encarar a vida para que seja mais receptiva à sorte e ao dinheiro. Ter uma predisposição constante para atrair o dinheiro, uma referência figurativa. Nunca é demais lembrar que se você não procura por dinheiro, dificilmente irá encontrá-lo. A Simpatia da chuva de dinheiro em você é bem fácil de realizar. Continue lendo