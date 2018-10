Defensoria realiza 6ª Edição Especial de projeto para Idosos

Celebração, cidadania e promoção de direitos marcam a 6ª Edição do Projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, em alusão ao Dia Internacional do Idoso, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, nesta quarta-feira, 3.

A ação realizada no Centro Cultural Lydia Hammes, contou com atendimento médico voltado a saúde do idoso, atendimento jurídico, corte de cabelo, orientação nutricional, saúde auditiva, massoterapia para relaxamento em idosos, forró do Senadinho, bingo, entre outras atividades.

O projeto que já realizou mais de 22 mil atendimentos à comunidade, visa garantir e promover cidadania através de serviços básicos aos necessitados.

A usuária da DPE/AC, Antônia de Castro Freitas destacou a importância da ação. “É muito importante para nos termos esse tipo de assistência, porque às vezes não temos esses esclarecimentos e a nossa real necessidade é saber que temos um suporte, encontrar pessoas que vão nos ajudar, agora que eu obtive o encaminhando do meu processo, posso ficar mais tranquila”, contou.



Para a Defensora Pública-Geral da DPE/AC, Roberta de Paula Caminha Melo “o evento ressalta o compromisso da instituição com a temática e nos possibilita refletir acerca do dever de auxiliar e garantir os direitos dos idosos”.

O participante da ação, Gerson Eloy Silva procurou atendimento médico e elogiou a iniciativa do evento. “Estou me sentindo muito bem por fazer parte deste evento e por estar rodeado destas pessoas que nos tratam com tanto carinho. Além disso, fiz uma consulta porque estava com um problema no ouvido e agora estou até ouvindo melhor”, disse.

“A sexta edição do projeto da Defensoria Pública foi pensada a fim de possibilitar um atendimento especifico a este público. Quero agradecer o empenho, o compromisso e a colaboração de todos os parceiros e apoiadores do evento”, disse o Coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo.



A 6ª edição do projeto contou com a parceria do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI/AC), do Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Conselho Municipal do Idoso, Grupo Social de Idosos do Sesc, Pastoral do Idoso, Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz), Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB), Delegacia de atendimento ao idoso, Instituto Dom Moacir (IDM), Senac, Sesi.

Também foram parceiros do evento a Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Centro Dia para Idosos (SEDS), Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) e Fundação Elias Mansour.

