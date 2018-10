Comitê de Mara Rocha na Capital é alvo de vândalos outra vez

O senador Jorge Viana participou nesta terça-feira, 02, de duas agendas de campanha da Frente Popular: uma em Feijó e outra em Tarauacá. Nas ruas, Jorge Viana foi recebido pela população dos municípios e andou ao lado de lideranças da região, como o ex-prefeito Rodrigo Damasceno, que ajudou a coordenar a caminhada em Tarauacá.

“Foi uma linda caminhada em Tarauacá. Lá estivemos com o Rodrigo Damasceno, o Batista, vereadores, lideranças e candidatos da Frente Popular. Em Feijó fizemos um comício, junto com o Francimar, vereadores e lideranças da cidade. O nome do Marcus Alexandre está sendo bem recebido por todos e eu fiquei bastante confiante de que vamos ter uma grande votação nesses dois municípios, junto com o Ney Amorim e todos da Frente Popular”, declarou Viana.

Tarauacá e Feijó são o quarto e quinto maiores colégios eleitorais do Acre, respectivamente. Jorge Viana, que sempre teve expressivas votações nessas duas cidades acreanas, diz que a acredita na vitória da sua campanha para reeleição e que na região do Tarauacá-Envira a Frente Popular está unida. Recentemente, chegou a circular a notícia de que o ex-prefeito Rodrigo Damasceno estaria fora da campanha, mas nesta terça-feira ele esteve à frente na caminhada ao lado de Jorge Viana e outros candidatos.

“Fomos recebido com muito carinho pela população. Nessa reta final de campanha, é muito bom ser recebido com esse carinho nas ruas. O momento é de união e muito trabalho”, afirmou o senador.