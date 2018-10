Alerta: Frente fria chega ao Acre com chuvas, raios, ventos e possibilidade de granizo

O Centro de Apoio ao Surdo (CAS) da Secretaria de Educação do Acre (SEE) está com inscrições abertas para 150 vagas nos cursos de Intérprete e da Língua Brasileira de Sinais (Libras). As formações serão realizadas na sede do CAS e na Escola Francisco Salgado Filho, em Rio Branco.

Para se inscrever, o interessado deve ter diploma de 120 horas do nível básico do mesmo curso. Já os que desejam se matricular no curso de Intérprete precisam ter concluído o nível intermediário de Libras.

As vagas estão abertas para a comunidade em geral, porém, os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) têm prioridade no ato de inscrição.

As inscrições podem ser feitas na sede do CAS, localizado na Rua Omar Sabino de Paula, nº 650, Bairro Estação Experimental, em frente à Delegacia Central de Flagrantes. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Os interessados devem levar cópias de um documento oficial com foto e dos certificados dos cursos básico e intermediário de Libras, conforme exigência específica. Para ter direito ao certificado dos cursos os participantes devem cumprir pelo menos 75% da carga-horária das formações, que é de 120 horas cada.