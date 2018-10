Agentes frustram fuga de detentos no presídio Antônio Amaro

Enquanto o governador Sebastião Viana (PT), apressa as inaugurações de obras que não foram concluídas em sua totalidade para tentar captar votos para o candidato ao governo do Acre, Marcus Viana (PT), alguns prédios da estrutura da administração estadual foram completamente abandonados no interior do Acre. A denúncia é da deputada estadual Eliane Sinhasique (MDB), que cita como exemplo de sucateamento e abandono o prédio da Cageacre em Brasileia.

Sinhasique gravou um vídeo para mostrar a situação do prédio da Cageacre, localizado no bairro Três botequins. O local servia como centro armazenagem para os produtores rurais. A deputada destaca que seria três mil metros de área construída. Enquanto isso, o governo estaria gastando dinheiro com aluguel da casa do ex-deputado Zico Bronzeado, onde os carros ficam no sol e na chuva. O prédio da Cageacre estaria servindo apenas como ponto de consumo de drogas.

Nas imagens, a parlamentar mostra uma secadora de café e uma peladeira de arroz que foram deixados no prédio e foram inutilizados. A área coberta e o terreno totalizariam quatro hectares. A deputada destaca que a área fica no centro de Brasileia e poderia ter sido utilizada para construção do novo hospital, o que resultaria numa economia com aterro que o governo teve que realizar para iniciar as obras que ainda não foram concluídas na saída da cidade.

“Não dá para olhar um negócio desses e achar que tudo é natural. O que existe é um descompromisso, um descaso, falta de criatividade e de competência e de responsabilidade com o dinheiro do povo”, enfatiza Eliane Sinhasique, ao ressaltar que quem sofre com o abandono dos bens públicos é a população do Acre, que paga a conta dos gastos dos gestores da administração petistas com as novas obras enquanto deixam o patrimônio do Estado abandonado.