Tribunal de Contas aprova por unanimidade e sem ressalvas contas do Detran/Acre

O Pleno do Tribunal de Contas do Acre (TCE) aprovou por unanimidade as contas do Detran relativas ao ano de 2016.

A aprovação das contas do Detran não é novidade, já que o órgão é considerado uma Autarquia que goza de boa organização interna.

O que se destaca, é que depois de muitos anos, as contas foram aprovadas sem nenhuma ressalva, ou seja, sem qualquer observação para retificação de procedimentos.

Quem comemorou foi o ex-Diretor Geral Pedro Longo, hoje afastado para concorrer a uma cadeira de Deputado Estadual:

“Essa aprovação sem qualquer ressalva é um reconhecimento da lisura e transparência com que eu e toda nossa equipe tratamos o dinheiro público. O Tribunal de Contas do Acre possui técnicos muito capazes, e que verificam mesmo em detalhes a aplicação dos valores e o respeito aos procedimentos legais”.

Para Longo, “essa é mais uma conquista da nossa gestão, ao lado da redução de acidentes e das mortes no trânsito, da implantação das primeiras faixas de pedestre elevadas, do projeto CNH rural, da possibilidade do parcelamento dos débitos e da aquisição de uma área no Segundo Distrito para sediar as futuras instalações do Detran”.

O ano de 2106 foi o primeiro do gestor à frente do Detran/AC.