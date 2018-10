Quais os interesses que movem os vira-casacas da política acreana?

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Duas perguntas para meus três leitores: Até que ponto a política é compatível com a ética? Ou nunca existiu ética na política? A verdade é que a política pode ser um grande jogo de interesses. O indígena Isaac Piyãko (MDB), eleito prefeito de Marechal Thaumaturgo, que contou com apoio do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), não caminha com seu padrinho político na disputa eleitoral deste ano. Mesmo contando com a mão amiga da deputada federal Jéssica Sales (MDB) que destinou mais de R$ 9 milhões em emendas parlamentares para sua administração, Piyãko vai apoiar a candidatura de Rudilei Cordeiro, tio do atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que também foi eleito com apoio de Sales, mas rompeu após a conquista do mandato.

Parlamentares dos mais diversos partidos olharam com atenção e carinho para Marechal Thaumaturgo, o primeiro município a ser administrado por um indígena. Porém, Jéssica Sales, foi quem mais se destacou no quesito destinação de recursos, ganhando elogios do secretário de Finanças de Isaac Piyãko, Cleonilton Santos (“Ah se todos os políticos fossem como a ela”) que ressaltou que a arrecadação própria de Thaumaturgo é pequena. Outro prefeito do MDB que virou as costas para um candidato de seu partido foi Mazinho Serafim, de Sena Madureira, que declarou apoio a Ney Amorim (PT). A infidelidade acontece também nas chapas proporcionais de DEM e PSDB com candidatos preferindo pedir votos para políticos de outros partidos. Por que será, hein, hein?!…

Uma bandeira apoiada por dois candidatos



A causa dos servidores ameaçados de demissão no Pró-Saúde ganhou o apoio de dos principais candidatos que disputam o governo do Acre. Gladson Cameli (Progressistas) e Marcus Viana (PT) se comprometeram com o deputado Raimundinho da Saúde (Podemos) que tentarão encontrar um remédio jurídico para manter os postos de trabalho dos 1.800 servidores do programa criado no governo Binho Marques. A bandeira vem sendo defendida por Raimundinho da Saúde, que chegou a apresentar um projeto para transformar a paraestatal em autarquia estadual. A iniciativa foi aprovada na Aleac, mas foi derrubada na Justiça. A banca de apostas é para saber se os candidatos repetirão o gesto do governador Sebastião Viana (PT) e apenas confirmarão as demissões.

Uma campanha magrinha



Algumas pessoas que costumam vender seus votos para mais de um candidato estão reclamando da recessão no mercadão eleitoral. Ontem, conversando com um trabalhador que executava serviços em uma obra, ele confidenciou que em eleições anteriores chegou a vender o voto para seis candidatos, mas na campanha deste ano ainda não “colocaram nenhuma oncinha e nenhuma garoupa na minha mão”. É o reflexo das novas regras de financiamento público de campanha. A grande maioria dos candidatos a deputado estadual não recebeu recursos de seus partidos, passando a contar apenas com recursos próprios, o que dificulta a ida ao mercado para “conquistar” sufrágios. A esperança é a última que morre, o mesmo trabalhador disse que vai esperar pelo dia D.

Um dos melhores da atual legislatura



Não restam dúvidas que Jenilson Leite (PCdoB), foi um dos melhores deputados estaduais da atual legislatura. Sempre firme em seus posicionamentos, ele nunca deixou de defender as propostas que considerava de extrema importância para a população do Estado. Mesmo integrando a base do governador Sebastião Viana, do PT, Jenilson Leite votou contra o projeto de terceirização proposto pela administração estadual para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), por entender que a medida poderia ser prejudicial aos servidores e aos pacientes que dependem do atendimento público de saúde em Rio Branco. A decisão levou Leite a ser colocado de lado na questão de apoio dos cardeais petistas para sua reeleição.