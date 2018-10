Na abertura do debate, David Hall lamenta ausência de Janaina

O candidato ao Senado (Rede), Minoru Kinpara, intensifica suas atividades nos bairros de Rio Branco. Na manhã de ontem, Kinpara visitou o bairro 6 de Agosto e conversou com moradores, vendedores e comerciantes. Hoje pela manhã, 2, o candidato ao Senado cumpre agenda no bairro Vitória.

A menos de uma semana das eleições, Minoru Kinpara busca reafirmar as propostas para a população, como a construção do Hospital Universitário, a implantação do Parque Tecnológico, o fortalecimento do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e também os projetos para saúde, educação e segurança.

Na segurança, por exemplo, Kinpara quer garantir a capacitação continuada e a valorização dos profissionais da área, apoiar as ações de fortalecimento na fronteira; lutar para reduzir o déficit de pessoal e atuar para reestruturar e modernizar o sistema prisional brasileiro.

Minoru Kinpara ressalta que sua campanha é “franciscana”, “pé no chão” e ancorada nos três “S”: “saliva, suor e sapato”. “Tenho andado em todos os bairros de Rio Branco, nos ramais e no interior. Percebo que a população quer mudança. Eu acredito que posso ser a mudança de verdade. Por isso, com fé e com o apoio da população, no domingo alcançaremos a vitória”, destaca Minoru Kinpara.