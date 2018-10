Marcus se gaba de acordar cedo e Gladson ironiza: “Vou te convidar lá em casa às 5h da manhã”

O senador Jorge Viana, candidato à reeleição pelo PT, vem sendo um dos políticos mais bombardeado pelas fake news no período eleitoral. Do início até a última semana de campanha eleitoral, Viana foi vítima de vídeos editados com frases de seus pronunciamentos e montagens fotográficas criadas para tentar influenciar o eleitor na hora de comparecer a urna para depositar o seu voto.

Um exemplo clássico que pode ser configurado como uma fake news foi a montagem de um vídeo de um pronunciamento de Jorge Viana onde ele faz uma fala destacando a intolerância de quem ele classifica como a elite brasileira com o pobre que nos governos petistas passou a ter maior poder aquisitivo e conseguiu finalmente comprar um veículo para dividir as ruas com os ricos brasileiros.

A parte inicial do pronunciamento que foi feito na tribuna do Senado é suprimida e fica como se Jorge Viana estivesse falando que ele seria intolerante com os pobres. O petista acredita que um vídeo desta natureza, em reta final de campanha, pode influenciar negativamente e até fazer com que os eleitores mudem o voto acreditando que a fala falseada pela montagem seja verdadeira.

Apesar do esforço da Justiça para combater a prática das fake news, a internet continua um território sem lei. As notícias falsas se multiplicam numa velocidade que se torna quase impossível combate-las. A reportagem disponibiliza o vídeo original e falso da fala de Jorge Viana, como exemplo do que pessoas mal intencionada podem fazer para tentar influenciar no resultado das eleições

Abaixo, o vídeo original e em seguida a edição que virou fake news: