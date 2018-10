Homicídios caem 50% em setembro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem que ir diretamente para a fonte do problema no amor. Não é hora de meias palavras. O diálogo e a troca de informações é fundamental para criar uma base sólida de confiança entre os dois, o que fortalece o relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Nem tudo acontece como você deseja, mas ao mesmo tempo você se sente mais à vontade em sua atual posição de trabalho e descobre como você pode tirar mais proveito do seu dia de trabalho. Se você está desempregado, não se desespere, seu tempo de começar num novo emprego virá em breve. Saúde & Bem-estar: O novo mês que se inicia é excelente para se exercitar, caminhar, nadar e colocar mais energia em seu corpo que precisa tanto dela. Suas vias aéreas estão recebendo uma boa vibração. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: No amor, tenha uma visão mais aberta das coisas. Se o seu objetivo é que a solidão deixe a sua vida, você não deve se apegar a certos esquemas que não funcionam. Procure se atualizar e ter a mente mais aberta para o amor. Dinheiro & Trabalho: Sua intuição irá colocá-lo no caminho certo para avançar com seus projetos no trabalho. Alguém um pouco conflituoso cria problemas e você deve agir com discrição, deixar claro seu descontentamento e ignorá-lo para evitar complicações futuras. Saúde & Bem-estar: Você é o único que pode lutar por aquilo que você precisa. Não espere que tudo caia do céu, enfrente os obstáculos. Se você sofre com enxaqueca ou dores de cabeça vai começar um excelente ciclo que deixará você mais relax e em paz com o mundo. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Para o amor retornar, há coisas que ninguém faz melhor do que você. Não transfira responsabilidades para terceiros, com isso apenas evidencia sua falta de ambição, sua falta de fogo interno, que deve parar de uma vez por todas. Parta para a conquista! Dinheiro & Trabalho: Uma mudança de posição no seu trabalho pode causar algumas desconfianças em você. Não se preocupe, todos esses movimentos são bons e no final você verá que eles o ajudarão a prosperar, mas se concentre bem quando novas responsabilidades surgirem. Se mexa para que as coisas andem mais depressa para você! Saúde & Bem-estar: Se você perceber que está falando muito ansioso a troco de nada procure

controlar-se respirando pausado durante uns instantes. Brigas e desentendimentos só causam desequilíbrios nervosos. Se você agir de maneira mais tranquila, mais no seu estilo, seu sistema nervoso lhe agradecerá. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com boa vontade e genuíno desejo de que as coisas corram bem, seu relacionamento amoroso terá um futuro sempre promissor. Vocês vão encontrar uma maneira de viajar juntos e as razões para continuar sendo um casal são muito claras. Dinheiro & Trabalho: Sua paciência será colocada à prova, pois você terá que lidar com parceiros que não cooperam e a resistência passiva deles tirará você do sério. Um dia de trabalho intenso, mas produtivo. Se você ainda estiver desempregado, outubro será um mês de boas notícias nesse sentido. Saúde & Bem-estar: Não dê nada por perdido antes do tempo. Planeje seu dia racionalmente desde o início da manhã e você verá como pode resolver tudo corretamente. Canalize a energia mental em excesso em um tipo de atividade física que permita neutralizar os efeitos nocivos do estresse. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma lembrança e tristeza liga você sempre ao passado no amor. Não vá contra a corrente, é claro para todo mundo que você ainda gosta dela. Vá atrás de sua felicidade e não perca mais tempo filosofando sobre o amor. Pare de sofrer! Dinheiro & Trabalho: No seu local de trabalho hoje você precisa agir com determinação. Cumpra suas obrigações normais e não se preocupe com os comentários e boatos que chegam aos seus ouvidos de colegas emocionalmente instáveis ​​que só pensam no pior. Tenha fé! Saúde & Bem-estar: Não se deixe deprimir por lembranças tristes porque isso prejudica a sua saúde. Se algo assim afetar você, faça uma parada em suas atividades diárias, pense que hoje você tem um dia magnífico, respire fundo, não deixe que essa lembrança afete seu dia. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje há uma discussão forte entre vocês. A situação pode ser ainda mais complicada se vocês não puserem fim ao ímpeto emocional que faz com que fique fora de controle. Façam uso da razão e protejam seu relacionamento sem se ferir com palavras sem sentido. Dinheiro & Trabalho: O tempo gasto arrumando os arquivos e pastas no seu computador, colocando ordem seus assuntos e eliminando tudo o que não funciona, será revertido de forma positiva na maneira como você aproveita o dia de trabalho. Saúde & Bem-estar: Qualquer coisa que você escuta tem repercussão imediata em sua vida. Não se deixe impressionar. Se você receber uma pessoa falando sobre suas doenças e sofrimentos, tente não prestar muita atenção. Não combina com você porque esse tipo de pessoa absorve sua energia positiva. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você espera mais do que é possível para alcançar no amor. Todos nós temos o direito de sonhar, mas devemos estar cientes das possíveis frustrações que isso traz. Procure ser mais realista e não se deixe levar por aventuras, apenas aventuras. Dinheiro & Trabalho: Se trabalha em casa, dedique-se a melhorar o ambiente e aumente sua produtividade. Um novo computador é um bom investimento e pode representar uma fonte extra de renda. O importante é manter uma disciplina de trabalho e muita determinação. Saúde & Bem-estar: Permaneça em constante estado de aprendizado, lendo e absorvendo novidades, só isso impedirá que sua mente fique estagnada. Você hoje experimenta uma melhora notável em suas condições de saúde. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Vocês são capazes de conseguir tudo o que sonham como um casal. Seja simples, mas eficaz, com pequenos objetivos de realização e satisfação imediata que geram círculos virtuosos de avanço e crescimento. A retomada chegou! Dinheiro & Trabalho: Este é um ótimo dia para pensar em fazer algo novo em seu trabalho ou para se promover adequadamente. Quem sabe convidar alguns colegas para um happy hour no final do expediente? Você encontra uma atividade agradável que também lhe dá dinheiro para poder realizar seus projetos pessoais. Saúde & Bem-estar: Não deixe que os fracassos se tornem estigmas que o atormentem por toda a vida. Aprenda a lição que isso deixa e continue firme. Se você mantiver esse ritmo imposto a si mesmo, poderá preservar sua saúde, seu peso ideal e sua figura. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Seu relacionamento viverá momentos decisivos. Faça ofertas que sejam sinceras e viáveis, porque se você não o fizer, perderá um lindo futuro juntos. Hora de você parar de ser egoísta e entender as necessidades de seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: Se você não gosta do seu trabalho atual pense em mudar para algo que realmente o satisfaça, mas faça-o de maneira planejada e sem sobressaltos. Leve em conta a situação atual, seus compromissos e outros fatores decisivos que podem ser afetados com isso. Competência você tem, mas o mercado está instável. Pense nisso. Saúde & Bem-estar: Uma dieta equilibrada em frutas e legumes é ideal para desintoxicar-se um pouco. Complemente com exercícios físicos, seu corpo vai agradecer. Se possível faça uma massagem, um passeio ao ar livre, algo diferente que ponha você em contato com a natureza e quebre sua rotina de trabalho, casa e shopping. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Seja simples e sincero, só então o amor terá o fluxo como sempre sonhou. Faça cálculos, planeje estratégias, aja de acordo com o que você quer para desfrutar um relacionamento sadios cheio de amor e paz. Entregue-se ao amor sem medo! Dinheiro & Trabalho: É necessário colocar toda a sua atenção e concentração no que você está fazendo, porque você pode se distrair nas horas da manhã, o que causaria perturbações em sua agenda e atrasos em seus assuntos de trabalho. De resto, tudo sob controle. Saúde & Bem-estar: Para estar bem durante o dia, você tem que dormir bem à noite. Se você não descansar o suficiente seu desempenho diminuirá significativamente. Aproveite a vida que você tem agora e faça diariamente algo divertido e saudável como um passeio de bicicleta ao ar livre, uma caminhada, algo que o ajude a se sentir jovem e forte o tempo todo. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Certas ausências de seu parceiro o preocupam, você se aflige com os cenários que sua imaginação fértil recria. As coisas não estão bem entre vocês, falem profundamente e encontrem soluções para o amor. Dinheiro & Trabalho: Sua atitude positiva em seu trabalho colocará você em uma posição privilegiada para resolver situações embaraçosas. Confie mais em sua capacidade e sempre aja com responsabilidade, você verá como sua experiência finalmente triunfa e beneficia você. Saúde & Bem-estar: Definir os limites ajudará você a evitar tensões. Se você deixar as preocupações diárias surgirem a todo momento em sua vida, elas começarão a causar problemas físicos e em pouco tempo você se sentirá doente. Todos devemos ser responsáveis ​​por nossas próprias escolhas. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É possível que hoje uma nova pessoa chegue à sua vida amorosa. Uma pessoa que você sempre se cruza com ela e trocam olhares, mas nada além disso. Você só precisa ficar atento e otimista porque ela também sente algo por você. Dinheiro & Trabalho: Prepare seus currículos e anime-se porque há boas notícias em seu horizonte, porque se você está desempregado e sua situação econômica o preocupa, agora começa uma fase muito promissora na qual você vai encontrar trabalho com facilidade. Assim que o conseguir não esqueça de agradecer. Gratidão a chave do bem-estar. Saúde & Bem-estar: Mantenha seus olhos focados em seus objetivos, e se você se propôs algo que não está cumprindo, nunca desista e sempre é hora de começar. A vontade é a força que move o mundo e também energiza sua vida. Não desanime por um tropeço ou recaída. Leia tudo

