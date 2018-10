Estratégia petista falha e Petecão lidera com 54% para o senado; Jorge Viana deixa escapar a segunda vaga para Bittar

A 5 dias das eleições que vão definir os novos ocupantes das duas cadeiras no senado que pertencem ao Acre, as pesquisas de intenção de votos mostram claramente que o senador Jorge Viana [PT], um dos 100 políticos mais influentes do Brasil, corre o risco de não voltar ao seleto grupo de 81 senadores do Brasil.

Em pesquisa divulgada nesta terça feira, 2 de outubro, pela Rede Record/Tv Gazeta, o senador Petecão [PSD] praticamente garante a primeira vaga, ao aparecer com 53% dos votos, segundo o instituto Real Time Big Data. Outro detalhe da pesquisa é que Márcio Bittar [MDB] ultrapassou o senador petista. Bittar soma 37%, enquanto Jorge Viana desceu para 29%. Ney Amorim [PT] está a dois pontos de JV e soma 27%. Minoru Kimpara [Rede] tem 16% e fechando o quadro vem Paulo Pedraza [PSL] com 2% das intenções de votos. Indecisos somam 20%.

Os números deixam claro que o eleitor está votando por protesto. É um momento típico da onda do momento. Também pode considerar o reflexo da decisão petista de ter dois candidatos disputando a mesma vaga. Com a disputa interna e brigas de grupos que tentam dificultar as coisas para Jorge, o senador petista tenta de todas as formas mostrar que pode ser o diferencial em prol do Acre no senado. Pelo número de indecisos Jorge Viana acredita que ainda há tempo para reverter o quadro e voltar a posição de dono de uma das duas vagas.

Com as previsões do Big Data, o eleitor está colocando a oposição dona das três vagas do senado. Uma que pertence a Gladson Cameli [que se ganhar será assumida pela suplente Mailza Gomes – Progressistas] e as outras duas que estão em disputada e com amplas chances que pertencerem a Petecão [reeleição] e Márcio, que mesmo criando grande confusão juntos a aliados, se projeta como o dono da outra vaga.

Resta ao senador Jorge Viana relembrar aos eleitores os números das suas duas administrações como governador, quando deixou o cargo com 93% de aprovação popular.