Última semana de campanha na TV promete ser de fortes ataques a Gladson Cameli

As últimas inserções de TV no horário eleitoral gratuito da Frente Popular do Acre (FPA), coligação que tem como candidato ao governo do Acre, Marcus Alexandre, do PT, dão o tom do que deverá acontecer nos últimos dias de campanha. As propostas devem dar lugar a antipropaganda para PT tentar reverter a vantagem de Gladson Cameli (Progressistas), que nas últimas pesquisas estaria garantindo uma vitória no primeiro turno das eleições.

Gladson Cameli virou alvo de fortes ataques nas inserções publicitárias das peças elaboradas pela equipe de marketing da campanha de Marcus Viana. Os petistas tentam atribuir a Cameli a aprovação dos projetos apresentados pelo presidente Michel Temer (MDB), mas esquecem que foram os cardeais petistas que escolheram o emedebista como vice de Dilma Rousseff (PT). Portanto, os votos que colocaram Temer da Presidência foram dados pelos eleitores do PT.

Em Rio Branco e no interior do Estado, sindicatos ligados ao PT começaram a espalhar outdoors com as fotos de Gladson Cameli, seu vice Major Rocha (PSDB), senador Sérgio Petecão (PSD) e os deputados federais Flaviano Melo, Jéssica Sales e Alan Rick, numa tentativa de desqualificar os parlamentares que votaram na Reforma Trabalhista e a EC 95 – que tem como objetivo equilibrar as contas públicas por meio de um rígido mecanismo de controle de gastos.

Marcus Viana, que mais uma vez mudou as cores de sua campanha e evitou o vermelho do PT, ainda usa seu tempo de TV em uma franca tentativa de desqualificação de Gladson Cameli. Viana afirma que registrou pessoalmente seu plano de governo, mas isso pode não significar muita coisa diante do que aconteceu com seu padrinho político, o governador Sebastião Viana, que não cumpriu 21 das 25 promessas de seu plano de governo registrado no TRE.

O marketing petista também tenta jogar a responsabilidade de erros administrativos de governos da oposição nas costas de Gladson Cameli, mas o detalhe é que a última vez que um gestor oposicionista ocupou a cadeira do Executivo estadual, o atual candidato progressistas ainda estava longe ingressar na vida pública. Gladson se elegeu deputado federal a primeira vez com 28 anos, com mais de 18 mil votos, e reeleito para o segundo com mais de 30 mil votos.

Embora tenha se tornado alvo preferencial dos ataques da cúpula petista, que o estaria culpando até mesmo pelo reajuste de combustíveis, que faz parte de uma política de governo e não tem relação com mandato parlamentar, Gladson Cameli destaca que não pretende revidar os ataques, mesmo que o passado político do PT envolva escândalos como o Mensalão e a Operação Lava Jato, que descobriu um esquema de desvio de recursos comandado pelos cardeais petistas.

Mesmo tendo denúncias que podem ser consideradas como telhado de vidro, como é o caso do escândalo de desvio de recursos da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), que seria no valor de R$ 7 milhões, em sua administração, e ser investigado na Operação Buracos da PF que apura o desvio de R$ 700 milhões de estradas federais, quando ocupava cargo no Deracre, Marcus Viana estaria seguindo uma linha de ataques sucessivos a Cameli.

“Estamos fazendo uma campanha propositiva, mostrando o que podemos fazer para o verdadeiro desenvolvimento do Acre. Não vou baixar o nível nem cair em provocações. Eu sempre respeitei o eleitor e não vou usar um espaço democrático para ataques a adversários. Eu ofereço propostas exequíveis. Não vamos vender ilusões. Sou ficha limpa, tenho um passado irretocável e sei que nosso povo vai reconhecer nossas qualidades”, destaca Gladson Cameli.