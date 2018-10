Techweek: semana de Informática terá início na terça (2); saiba como fazer a inscrição

A Operação Égide e o curso COTEM, com parte prática desenvolvida no estado, apresentaram resultados expressivos, com efetivo de policiais de várias partes do país nas operações no Acre.

Com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, e assim aumentar a percepção de segurança dos usuários das rodovias federais no Estado do Acre, a Polícia Rodoviária Federal realizou no período de 03 a 29 de setembro duas operações no Estado do Acre.

A primeira operação fez parte do Curso de Operações Temáticas de Combate ao Crime (COTEM), que iniciou-se no dia 03 de setembro, na Academia Nacional da PRF, em Florianópolis/SC, e terminou com parte da prática nas cidades de Rio Branco/AC e Xapuri/AC, no período de 24 a 28 de setembro.

Durante as três primeiras semanas do treinamento, foram ministradas aos alunos instruções de tiro, condução veicular policial, enfrentamento às fraudes veiculares, gerenciamento de situações de risco, tecnologia da informação, entre outras, além de palestras sobre comunicação, análise criminal, enfrentamento ao roubo de veículos de transporte de passageiros e de cargas, violação aos direitos humanos, crimes contra o fisco, contra o patrimônio e diversas outras modalidades delitivas, inclusive em áreas de fronteira.



Na última semana do curso, ocorreram as oficinas práticas, onde os alunos passaram por situações-problema reais, que resultaram em apreensões de ilícitos e prisões em flagrante delito, comprovando a eficiência do Curso.

A segunda operação realizada, de maneira simultânea, foi a Operação ÉGIDE, Acre/Rondônia, que teve seu início operacional no dia 11 de setembro e terminou também no dia 29 do mesmo mês.

Da mitologia grega, Égide era o escudo da Deusa Palas Atenas, significa defesa/proteção, e é uma palavra muito utilizada no Direito.

O objetivo maior da Operação Égide AC/RO foi coibir a entrada, saída e circulação de drogas ilícitas, armas de fogo, contrabando e veículos roubados no Brasil em rodovias federais sob circunscrição da SRPRF-AC e SRPRF-RO, região de posição geográfica estratégica para a rota de entrada de ilícitos e registro de um crescimento substancial no número de ocorrências criminais.



Seguem os resultados nas duas Operações abaixo:

Efetivo empregado: 42 policiais;

APREENSÕES:

Contrabando/ descaminho: roupas e outros 11.865 itens;

Contrabando/ descaminho: cigarro 50 pacotes;

Madeira ilegal: 72,5 metros cúbicos;

Documento falso: 1;

Alimento irregular: mais de 6 toneladas.

DROGAS:

Folhas de coca: 6.820 g;

Maconha: 30.012 g;

Armas: 2 (um revólver e uma pistola e munições);

Veículos recuperados: 1 (caminhonete);

Total de pessoas presas/detidas: 20 ( porte ilegal de armas, crime ambiental, crime tributário, contrabando/descaminho, tráfico de drogas, uso documento falso, roubo/furto veículo, dentre outros).

Total pessoas fiscalizadas: 1126;

Total veículos fiscalizados: 633 e

Acidente atendido: 1.