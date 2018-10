Na rua, Jorge pede mais trabalho e diálogo para tirar o Brasil da crise

A menos de uma semana da eleição, o senador Jorge Viana manteve sua campanha na rua, “olho no olho”, como ele gosta de dizer. Na manhã desta segunda-feira, 01, ele esteve em frente ao Terminal Urbano de Rio Branco conversando com pedestres e motoristas sobre sua trajetória política, sobre o atual momento político do país e defendendo mais trabalho e diálogo para vencer a crise que o país atravessa.

“Minha campanha foi na rua o tempo todo. É uma tradição que tenho mantido. Sigo na rua, conversando com as pessoas, falando da gravidade do momento e da dificuldade que o Brasil vive. Esse confronto que estamos vivendo, nesse ambiente de ódio e intolerância, não vai ajudar, pelo contrário: só vai agravar as coisas”, disse Viana, candidato à reeleição.

Eleito por oito anos consecutivos um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), o senador Jorge Viana foi classificado pelo estudo como um parlamentar articulador. O Diap considera articulador o parlamentar “com excelente trânsito nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria os credencia a ordenar e criar as condições para o consenso”.

Para Jorge Viana, é esse espírito de diálogo e de consenso que o país precisa para se reencontrar com a democracia. “Com minha experiência quero ajudar o Acre e o Brasil, junto com o Marcus Alexandre e o Ney Amorim. O momento é muito grave. O brasileiro é alegre, generoso, acolhedor, mas estamos perdendo isso. Nas ruas, conversando com as pessoas, falamos sobre isso e fiz questão de fazer um alerta: a situação que já está difícil, pode se agravar se fizermos as escolhas erradas”.

Na apresentação de sua carta como candidato à reeleição, Jorge Viana faz questão de resgatar um pouco da sua trajetória política como prefeito de Rio Branco e governador do Acre por dois mandatos. Um trabalho que mudou a realidade do Acre.

“Não estou preocupado com quem vai ser eleito. Nesse ambiente de ódio, quem vai sofrer é o eleitor. É essa minha história de trabalho que ofereço aos eleitores. Estou na campanha porque quero ajudar o Acre e o Brasil”, declarou.