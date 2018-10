Na conta das surpresas

Quando fizerem a contabilidade de quem ficará ou não com as oito vagas da Câmara Federal, não deixem de fora a Chapa 2 da FPA, porque, sem medo de errar, emplacará uma vaga para deputado federal. É uma chapa completa com nomes medianos que já passaram com sucesso pelas urnas. E entre estes nomes, quem disputa na cabeça é o vereador Manuel Marcos (PRB). Nunca analise uma candidatura proporcional apenas pelo nome, mas pelas estruturas que a cercam. Há um jogo pesado da Igreja Universal para lhe eleger, o interesse nacional do PRB de ter um parlamentar federal, não teve problemas para tocar a sua campanha, se organizou bem nos bairros de Rio Branco, a maioria dos candidatos a deputado estadual pelo PRB lhe apóia, fez outras parcerias e chegará ás urnas com a campanha no pique. O Manuel (foto) é forte.

UM MUNDO GIRANDO

A política é um mundo girando. Ao me inteirar ontem dos números do dia fechados pelos institutos de pesquisas regionais e ver as candidaturas majoritárias do PT, em baixa, fiquei a pensar: quem diria que ia acontecer, depois da surra que a oposição levou para a prefeitura?

DERROTA HISTÓRICA

Caso as pesquisas diárias se confirmem o PT poderá ter a sua derrota mais histórica, no Acre.

CONTEXTO DO DESGASTE

Não é porque o Marcus Alexandre (PT) seja mercadoria política ruim, ao contrário, era o melhor que o PT tinha. É um bom nome. O problema de não ter decolado– repito sempre- é ser candidato no pior momento do PT, no Acre, com fardos como a violência, desemprego, um governo impopular, e um sentimento muito grande de mudança. Vira uma avalanche negativa.

UMA COMPARAÇÃO

É como o Marcus Alexandre (PT) puxar na campanha ladeira de tabatinga molhada acima um trator D-8 desligado, usando uma corda e no muque. Uma missão quase que impossível.

ESPAÇO FICOU PEQUENO

Como as pesquisas diárias estão mostrando, se houver a confirmação pelas urnas, não haverá mais lugar para o Ney Amorim (PT) e Jorge Viana (PT) dentro do PT. De aliados na campanha, seus grupos viraram adversários ferrenhos, o que está favorecendo a oposição para o Senado.

NÃO ADIANTOU MASCARAR

Um dado que não pode ficar fora de qualquer análise política desta eleição é que o capital principal da FPA e, especialmente, do PT, que era a unidade, simplesmente se esfacelou. A massa majoritária de candidatos de partidos nanicos a deputado estadual já não pede votos mais para o Marcus Alexandre (PT). A briga entre o Ney e o Jorge escancarou. Não há como mascarar estes problemas internos. Após esta eleição o PT terá que se reinventar, no Acre.

NÃO SABE DA MISSA O TERÇO

Entendo o esforço do presidente do PT, André Kamai, em querer mostrar que há unidade. Mas sabe que esfacelou tudo. Está no seu papel. O Kamai não sabe da missa o terço do que aconteceu nos bastidores do seu partido nos dois últimos dias. Se soubesse……….

DEDÉ DA BAIXADA

Com quem converso sobre a Baixada, um conglomerado de bairros que tem em torno de 90 mil votos, me diz que, quem tocou uma campanha simples, mas eficaz, na região, foi o candidato a deputado estadual, Dedé da Baixada (PROGRESSISTA). Foi um batalhador feroz.

DOIS MOMENTOS

Dois momentos políticos, no último fim de semana, na capital: o protesto das mulheres do PT contra a candidatura do Jair Bolsonaro (PSL), com pouco público, e a carreata expressiva a favor do Bolsonaro. As pesquisas mostram Jair Bolsonaro (PSL) ganhando com folga no estado.

DIVISÃO NACIONAL

Pelos estados também pipocaram manifestações de mulheres do PT contra Jair Bolsonaro (PSL) e de defensores da sua candidatura à presidência. O país se dividiu entre Pró e contra o PT. Não tem porque brigar: quem quer a volta do PT ao poder vota no Hadad e quem não quer vota no Bolsonaro. Tudo muito simples. É só preencher o voto e colocar na urna. Ponto final.

NÃO ME LEMBRO

Tenho boa memória. Não me lembro de nenhum outro candidato à presidência que tenha sofrido tanto massacre da REDE GLOBO e se mantido de pé do que o Jair Bolsonaro (PSL). É uma campanha aberta, feroz, diária, para desmontar a sua candidatura. Virou uma obsessão.

FATOS E VERSÕES

O programa “Fatos e Versões”, comandado pela Cristiana Lobo, na GLOBNEWS, na sua edição de sábado, ao analisar o quadro nacional de candidatos ao governo, deu o PT como perdendo no Acre depois de vinte anos, para o candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

VOTO ÚTIL

Um tema colocado em discussão também no “Fato e Versões” da GLOBONEWS, foi a questão de um eventual segundo turno para presidente entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Hadad (PT). Ficaram em dúvida para onde vai o voto útil e os votos dos eleitores dos que perderam.

VIROU PLEBISCITO

Virou plebiscito entre quem é a favor e contra a volta do PT à presidência da República.

BRIGA EMBOLADA

Na chapa formada na coligação MDB-PSD, quem tiver 5 mil votos não garante uma vaga. Virou um bolo geral entre os candidatos Eliane Sinhasique (MDB), Roberto Duarte (MDB), Meire Serafim (MDB), Antonia Sales (MDB) e Jairo Carvalho (PSD). É briga de 5 mil para cima.

DEU UMA REAGIDA

Quem deu uma reagida no final da campanha foi a candidatura à reeleição do deputado federal Raimundo Angelim (PT). O seu obstáculo é que o grosso do apoio do PT não foi para a sua candidatura. A dúvida é se conseguirá reverter o processo interno que foi desfavorável.

FALTOU MOVIMENTO, A ALEGRIA

Pelo menos aparentemente a candidatura da Perpétua Almeida (PCdoB) á Câmara Federal não conseguiu ter a alegria, o visual e o barulho de militantes de suas últimas campanhas. Não sei até que ponto é negativo. Mas sei que está numa chapa com candidatos fortíssimos a Federal.

PARADA DURA

Para se eleger á deputada federal a Perpétua Almeida (PCdoB) terá que ganhar dos deputados federais Léo de Brito (PT), César Messias (PSB), Sibá Machado (PT) e Raimundo Angelim (PT).

NÃO SEJAMOS PATÉTICOS

Não sejamos patéticos. Estamos num Estado de Direito. O Judiciário funciona na sua plenitude, assim, como o Legislativo. Seja o candidato a presidente que ganhar a eleição terá que se submeter às leis vigentes no país. Não vai fazer o que quer. A ditadura não vai voltar ganhe o Pedro ou o Pedroca. O resto é delírio ideológico de quem não aceita idéias que não lhe agradem.

PEGADINHAS IDIOTAS

Espera-se que, no debate da TV-ACRE de amanhã, o último da campanha, os candidatos não fiquem a jogar pegadinhas uns para os outros, com números frios, como intelectuais de boteco, porque o eleitor quer saber é como vão tirar o Acre do buraco em que se encontra.

NÃO FALAM PARA IDIOTAS

Os candidatos ponham nas suas cabeças que, o eleitor quer praticidade e não falam para idiotas. Não fiquem querendo mostrar uma erudição administrativa com decorebas. E anotem: este debate, como o anterior, não terá nenhuma influência no resultado eleitoral. Será zero.

CANDIDATA PRIORITÁRIA

Não há mais como esconder. A deputada Eliane Sinhasique (MDB) tem toda a cúpula do partido trabalhando pela sua reeleição. Sem falar que possui bases em outros nichos.

APOSTA ALTA

Na avaliação de dirigentes do MDB com os quais conversei na semana que passou, as projeções partidárias é de que, a deputada Eliane Sinhasique (MDB) pode acabar sendo a mais votada do partido. É uma aposta alta! E de se pagar para ver. Domingo se confirmará ou não.

UMA PARADA INDIGESTA

Estou falando pelos esquemas que conheço de cada candidato a deputado estadual pelo MDB. Se não houver uma concentração de forças do PSD na candidatura do deputado Jairo Carvalho (PSD), ele terá sérias dificuldades para ganhar. Os adversários do MDB são indigestos.

CHEGOU INCÓLUME

Não foi fácil, pela falta de recursos financeiros. Mas o candidato a governador pelo PSL, Coronel Ulisses Araújo, enfrentou as dificuldades é chegou com sua candidatura até o fim e com boa mobilização nos bairros e municípios. Não decolou nas pesquisas. Vamos ver nas urnas.

NOMES FORTÍSSIMOS

Daniel Zen (PT), Leila Galvão (PT) e Jonas Lima (PT) são três nomes fortíssimos no PT para retornar a um novo mandato na Assembléia Legislativa. Todos com fortes estruturas de apoio.

NOVOS

Dr. Jefrson Pururuca (PTB), Gêmil Junior (PDT), Luiz Tchê (PDT), Raimundo Vaz (PR), Neném do Banco do Brasil (SD), Valter Prado (SD), Josemir Anute (SD), Thiago Machado (PDT), candidatos sem mandato de partidos nanicos que possuem candidaturas competitivas para a ALEAC

É O QUE STÁ EM DISPUTA

Estamos na última semana para a eleição. No campo majoritário a única indefinição ainda é sobre quem ganhará a segunda vaga de senador: Márcio Bittar (MDB), Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT). Minoru Kinpara (REDE), ainda corre por fora. Mas, as pesquisas mostram tendência. Para o governo e primeira vaga de senador, Gladson e Petecão são favoritos. Com votos consolidados.

A GUERRA PARA A CÂMARA FEDERAL

É bem possível que o chapão da aliança do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) para a Câmara Federal eleja quatro parlamentares. É a contabilidade do grupo. Tem um bolo brigando no primeiro pelotão: Flaviano Melo (MDB), Jéssica Sales (MDB), Alan Rick (DEM), Antonia Lúcia (PR), Vanda Milani (SD), Rudiley Estrela (PROGRESSISTA) e Mara Rocha (POSDB). Esta é a avaliação colhida dos que disputam vagas nesta coligação. Nenhum deles amador e todos ancorados em fortes estruturas eleitorais. Não tenho uma opinião fechada, mas concordo com a hipótese acima, porque foram os nomes que conseguiram chegar na reta final em evidência.