Gilberto Siqueira é transferido para a Santa Casa de Misericórdia

O ex-secretário de Planejamento do Acre, Gilberto Siqueira, preso na última quinta-feira, dia 27, pela Polícia Federal, suspeito de integrar grupo que fraudava licitações no Amapá, foi transferido do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para a Santa Casa de Misericórdia.

Segundo apurou o ac24horas, Siqueira sofreu um princípio de infarto e precisou ser hospitalizado rapidamente. Levado para o Huerb, foi diagnosticado o quadro cardíaco, mas sem maiores complicações. A família, contudo, preferiu levá-lo para o hospital particular, onde é acompanhado de perto por um cardiologista.

Os servidores do hospital estão proibidos de comentar sobre a internação do ex-secretário. Siqueira, que foi um dos gestores mais influentes da gestão de Jorge Viana e Bino Marques, também é pessoa próxima do ex-prefeito Marcus Viana, candidato a governador.