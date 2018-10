Câmara Criminal nega habeas corpus a acusado de estelionato milionário no Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza, a partir do dia 02 de outubro, a V Semana de Informática do campus Rio Branco – Techweek. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do website www.ifac.edu.br/techweek.

O evento é voltado para as tendências tecnológicas e tem o intuito de fornecer aos participantes uma experiência de ampliação de conhecimentos.

Neste ano, o evento terá foco na robótica, com minicursos voltados ao tema, além de sediar a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). A programação também incluirá palestras e minicursos de outras áreas tecnológicas.

As atividades terão início no dia 02 de outubro, a partir das 14h, com uma competição de programação. Serão três dias de evento, que será encerrado no dia 04 de outubro com a realização da etapa estadual da OBR.

A Techweek é uma iniciativa da Coordenação do Curso Superior em Sistemas para Internet do IFAC, campus Rio Branco, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) através do Edital 004/2018, de apoio a eventos.

Informações sobre a programação e inscrições podem ser encontradas no website www.ifac.edu.br/techweek