A partir desta terça-feira (2) eleitores só podem ser presos em casos especiais; saiba mais

Segundo relatório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 51.987 analfabetos estão aptos a votar no Acre, nas eleições deste ano.

O total de analfabetos equivale a quase 10% do número de eleitores credenciados no Acre para o próximo pleito (547.680 pessoas).

A marca de analfabetos no Estado está acima da média nacional, que é de 4,46%. O Brasil tem 147.306.275 eleitores e 6.574.188 deles são analfabetos, segundo as estatísticas do TSE.

Na região Norte, o estado com o maior número de analfabetos aptos a votar é o Pará: são 345.806 do total de 5.499.283 eleitores. A média paraense de 6,29%, no entanto, é superada no Acre, onde 9,49% (51.987) do eleitorado (547.680) é formado por analfabetos.