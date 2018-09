Motociclista morre em acidente envolvendo duas motos na Baixada da Sobral

A polícia federal realizou nesta sexta, 28, a prisão de um caminhoneiro que transportava aproximadamente 36 quilos de cocaína em Rio Branco.

A ação policial foi realizada durante barreira de fiscalização da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Estado do Acre. A droga foi encontrada após a utilização de cães farejadores que passaram a integrar as ações da PF no combate ao tráfico na região.

O preso responderá por tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.





Comunicação Social PF/AC