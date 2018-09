Equipe do Raio prende suspeito de tráfico com drogas na estrada Transacreana

Adilson Luís Pires morreu na noite de sábado (29) em um acidente envolvendo duas motocicletas, na Rua Francisco José de Oliveira, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

As circunstâncias do acidente não foram determinadas pelo policiamento de trânsito que ao chegar ao local, por volta das 20h30, encontrou a vítima, Adilson Luís Pires, já sem sinais de vida. Outras duas pessoas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA) com ferimentos e lesões pelo corpo.

A PM permaneceu no local até a chegada da perícia técnica e deve apurar o que de fato pode ter acontecido. O corpo foi encaminhado a base do Instituto Médico Legal (IML).