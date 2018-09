Cavalinhos do Petecão ficarão na geladeira, diz marqueteiro

O candidato ao governo do Acre, Marcus Viana (PT) realizou uma caminhada na manhã deste sábado (29) pela Regional da Cadeia Velha, em Rio Branco e recebeu apoio de moradores. Recepcionado pela militância, Marcus caminhou ao lado de Jorge Viana, Nazareth Araújo, e os demais candidatos e candidatas da Frente Popular.

“A Cadeia Velha é essencial para o funcionamento da cidade. Aqui estão concentrados o Terminal Urbano e mercados importantes. A regional se interliga com o Segundo Distrito. Agradeço o carinho e parceria dos moradores e reafirmo o nosso compromisso de continuar trabalhando”, salientou o candidato ao governo.

Entre as obras realizadas pela administração de Marcus Viana, na regional, destaca-se a duplicação da Avenida Getúlio Vargas, implantação da rede de drenagem no bairro Capoeira, reforma e ampliação do Terminal Urbano, reforma do Mercado Elias Mansour e das pensões do Mercado Aziz Abucater, reforma e ampliação do Mercado do Bosque, construção de 28 pensões, entre outras obras.

Como prefeito também executou a reforma e construção de creches e escolas, equipamentos esportivos e academias populares. Em seu Plano de Governo União e Inovação, registrado e disponível no site do TRE, Marcus assegura uma série de investimentos nas áreas de desenvolvimento econômico e meio ambiente, segurança pública, governança e gestão, desenvolvimento social, direitos humanos e políticas afirmativas.

A poucos dias das eleições, a campanha dos candidatos da Frente Popular segue com força e em ritmo crescente. “Nossa campanha está linda, continuamos com muita disposição para trabalhar, humildade e pé no chão. Falta apenas uma semana para nós irmos às urnas e nós não vamos descansar, pois acreditamos na vitória”, enfatizou Marcus Alexandre.