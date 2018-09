Após sofrer supostas ameaças de morte, Coronel Ulysses reforça segurança e registra BO

O candidato ao governo do Acre, Coronel Ulysses (PSL) reforçou sua segurança particular e registrou um Boletim de Ocorrência após sofrer ameaças de morte. Durante uma reunião com apoiadores, o militar informou que a Polícia Civil teria repassado para ele, que um monitoramento realizado encontrou uma ameaça de possível planejamento de um atentando contra sua vida.

Segundo a assessoria de comunicação do Coronel Ulysses, um de seus apoiadores também recebeu uma mensagem de ameaça de morte ao candidato. Apoiadores do candidato do PSL informaram que as ameaças teriam partido de membros de facções criminosas, mas a assessoria do candidato não confirmou. “Pode ter sido por facção pelo fato de o candidato ser do partido de Bolsonaro”.

A assessoria informa que o candidato reforçou sua segurança para evitar possíveis atentados. Um documento relatando as ameaças de morte será encaminhado para a Polícia Federal e Justiça Eleitoral na próxima segunda-feira. O comunicado não foi feito ainda na sexta-feira (28) porque toda equipe do militar estaria empenhada nos preparativos para o debate na TV.

Em conversas internas, o candidato a vice de Ulysses, Ressini Jarude, já teria alertado sobre possíveis ameaças e teria pedido para o candidato do PSL usar colete à prova de bala, mas ele preferiu manter a rotina e continuar participando dos eventos sem alterar o esquema de segurança. Neste final de semana, Coronel Ulysses viajou para o interior do Acre com mais seguranças.