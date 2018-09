Sem farda completa, PM’s escalados para serviço na TV Gazeta usam calças jeans

Enquanto os candidatos a governador do Acre debatem segurança pública no estúdio da TV Gazeta, o descaso no setor se reflete no interior da emissora: alguns dos policiais militares destacados para fazer a segurança no local por ocasião do debate usam calças jeans. É o descaso da falta de fardamento na corporação.

Nesta semana, o governador Sebastião Viana entregou mais de 800 uniformes para a Polícia Militar, porém incompletos conforme a Associação dos Militares do Acre, que promete realizar campanha para arrecadar recursos para a compra de coturnos, cinto de guarnição, coldre e porta algema.

No começo do debate, Marcus, Gladson, Ulysses, David Hall e Janaina debateram o tema segurança. Inevitavelmente, as críticas no setor de segurança foram direcionadas ao candidato petista Marcus Viana.