Polícia não encontra corpos após buscas em área de fronteira de Capixaba com a Bolívia

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Incubadora de Empreendimentos de Base Tecnológica e da Economia dos Setores Populares e Tradicionais do Acre (Incubac/Ifac), está com inscrições abertas para seleção de empreendimentos com potencial inovador para ingressarem no processo de pré-incubação e/ou incubação do Ifac.

As inscrições seguem até o dia 21 de outubro e devem ser realizadas através do link https://selecoesincubac.ifac.edu.br. Ao todo, serão selecionados 10 empreendedores e/ou empreendimentos que deverão estar domiciliados no município de Rio Branco.

Os negócios aprovados durante a seleção poderão ser atendidos na sede da Incubac, no espaço físico de funcionamento do próprio empreendimento ou também de forma virtual. Os selecionados receberão atendimento profissional durante o período de incubação, que poderá durar até três anos.

Um mesmo candidato poderá concorrer com mais de uma ideia e/ou empreendimento, que deverão se enquadrar nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologias Educacionais, Gestão Tecnológica (Administração, Economia, Contabilidade), Negócios Sociais, Economia Criativa ou Ciências Agrárias.

Seleção – A seleção dos empreendimentos contará com sete etapas, sendo que a primeira é a inscrição. O resultado da homologação das inscrições será divulgado no dia 29 de outubro.

Criada em 2014, a Incubac é uma ferramenta para estimular a criação e desenvolvimento de novos negócios com produtos/serviços inovadores que tenham diferenciais competitivos e que possam promover o desenvolvimento regional.