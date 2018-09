Em caminhada, Baixada da Sobral mostra apoio a Ney Amorim

Cerca de 700 pessoas, entre apoiadores, lideranças comunitárias, pais de famílias, donas de casa e a juventude participaram da Caminhada para a Vitória, do deputado Ney Amorim, candidato ao Senado da República, na Baixada da Sobral. A tarde desta sexta-feira, 28, foi um dos mais belos termômetros de campanha, mostrando que a temperatura aumentou, e muito, em favor da candidatura de Ney, como o esperado, há apenas oito dias para as eleições.

Unindo a sua família e os amigos da Baixada, a marcha começou pouco depois das 16 horas, puxado por dois grandes trios elétricos, ao longo da rua Rio Grande do Sul e seguindo até o bairro Airton Senna. Empunhando bandeiras, a militância, a toda hora, entoava canções de apoio ao candidato, como “Alô, Baixada, tenho um recado para você: No dia 7, para senador, é 133!” ou “Dim, dim, dim, eu voto Ney Amorim! Já vou logo avisando que quero o Ney é no Senado”, uma paródia da canção da funkeira Ludmila.

Para Ney Amorim, o evento, organizado pelos próprios moradores da Baixada, o deixou com a certeza de que está no caminho certo, rumo ao Senado da República.



“Foi um momento de muita alegria! Com certeza, um dos mais lindos da nossa campanha, a caminhada com os nossos amigos queridos da Baixada da Sobral, local onde eu nasci e pelo qual tenho muito amor e carinho. Fomos avançando pelas ruas, abraçando as pessoas, olhando no olho de cada comerciante, de cada mãe e pai de família, e recebendo de volta o sorriso sincero de todos”, afirmou Ney Amorim, em tom de muita gratidão pelo apoio dos amigos da Baixada.

Para o estivador Raimundo Nonato da Silva, 52 anos, morador do bairro Bahia Nova, Ney Amorim merece uma das duas vagas para o Senado da República por conta da sua atuação importante pelas pessoas da Baixada e pelo excelente trabalho na Assembleia Legislativa.

“Ele é um amigo nosso. Sua família, por meio do seu Josué, e depois, por meio dele mesmo, sempre foi amiga da comunidade. E agora é hora de levarmos o Ney para o Senado. É por isso que eu estou aqui. Porque quero renovação”, disse o trabalhador.

Presidentes de associações de bairros também se dispuseram voluntariamente a caminhar junto aos amigos do Ney, que ao final, ressaltou: “A nossa vitória será a vitória das pessoas que se unem para ajudar o Acre, para ajudar nossos bairros, desde aquelas que moram no alto do São Francisco, ao Segundo Distrito e a Baixada. Vamos seguir juntos, sem recuar, sem cair e sem temer, rumo ao Senado da República”.