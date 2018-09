“Educação sempre foi e sempre será uma prioridade em meu mandato”

“Na hora que o Brasil cuidar mais de quem ensina, nosso país vai dar muito certo”. A afirmação do senador Jorge Viana foi feita durante um encontro com a professora Helena Pinheiro em seu gabinete de Brasília. Hoje pedagoga formada, a professora lembra que sua trajetória profissional na educação pública começou a mudar quando Jorge Viana foi eleito governador.

“Eu era professora da zona rural, não tinha nem magistério. Depois do Jorge Viana, fizemos magistério e hoje sou pedagoga formada pela Universidade Federal do Acre. Graças a ele, porque ele se preocupou com os professores do Acre”, disse dona Helena.

Jorge Viana, quando assumiu o governo do Acre em 1999, deu início a uma série de transformações na educação pública do Estado. Uma das mais reconhecidas que ganhou destaque como política pública foi a formação superior de 100% dos professores da rede pública numa parceria com a Universidade Federal do Acre, levando curso de graduação para os 22 municípios do Acre. “Fazer pelos professores é fazer por todos nós”, diz Jorge Viana.

Durante seus governos, Jorge Viana investiu na construção e reforma de escolas nos 22 municípios, levou Ensino Médio para as cidades e também para as aldeias indígenas. Os investimentos em infraestrutura e a valorização dos professores, que continuaram com os governos de Binho Marques e Tião Viana, mostraram resultados: o Acre saiu dos últimos lugares que ocupava nos rankings nacionais de avaliação do ensino para disputar os primeiros lugares com estados das regiões mais ricas do país.

No Senado, Jorge Viana também tem pautado sua atuação em prol de melhorias para a educação. Defende mudanças no financiamento da educação pública, para que municípios e estados com menos recursos não sejam prejudicados com a falta de investimentos.

“Se cada um de nós, professores acreanos, pararmos para pensar, o Jorge Viana nunca irá perder uma eleição. Ele fez muito por nós”, declarou a professora.