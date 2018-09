Administração do TJAC realiza mais de 500 casamentos em Cruzeiro

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania promoverá na próxima quarta-feira, 3, a 6ª Edição do Projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, em alusão ao Dia Internacional do Idoso, celebrado dia 1º de outubro.

A ação será realizada no Centro Cultural Lydia Hammes, bairro Aeroporto Velho, das 8h às 13h.

O projeto que já realizou mais de 22 mil atendimentos à comunidade, visa garantir e promover cidadania através de serviços básicos aos necessitados.

A 6ª edição do projeto conta com a parceria do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI/AC), do Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Conselho Municipal do Idoso, Grupo Social de Idosos do Sesc, Pastoral do Idoso, Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz), Delegacia de atendimento ao idoso, Instituto Dom Moacir (IDM), Senac, Sesi.

Também são parceiros do evento a Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Centro Dia para Idosos (SEDS), Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) e Fundação Elias Mansour.

Confira os serviços e entretenimento que serão oferecidos à comunidade:

-Atendimento jurídico;

-Atendimento médico;

-Aferição de pressão e IMC;

-Orientação sobre saúde e alimentação;

– Massoterapia para relaxamento em idosos;

– Circuito de exercícios para prevenção de quedas em idosos;

– Palestras;

– Corte de cabelo;

– Jogos de mesa, dominó, baralho e dama;

– Forró do Senadinho;

– Bingo.