Uma missão secreta para o Chapolin Colorado

Nos últimos três dias os Arapongas Aloprados fizeram um estrago e causaram um terror na equipe do governo, com o vazamento de áudios de reuniões fechadas em que só participaram secretários e demais cargos de confiança. A primeira foi de uma reunião comandada pela secretária Sawana Carvalho, a segunda sob o comando da secretária Suely Melo, ambas para tratar de estratégias de fim de campanha. Ontem, circulava na rede social um terceiro áudio da diretora do DETRAN, Shirley Torres, conclamando servidores do órgão a irem balançar bandeiras nas ruas. Um quarto áudio, denunciando compra de votos, acabou na prisão em Cruzeiro do Sul do diretor do ISE, Vanilson Barbosa, pela PF. Não vou entrar nos detalhes dos áudios porque já foram explorados amplamente na imprensa. Tão impactante quanto o conteúdo dos áudios é que foram gravados por ocupantes de cargos de confiança do governo petista, porque eram encontros restritos ao âmago do poder. Isso leva a uma dedução: o círculo do poder está repleto de Arapongas Aloprados á serviço da oposição. O poder está ruindo internamente. Todos os grandes impérios ao longo da história só começaram a desmoronar de dentro para fora. É o que está ocorrendo na outrora antiga e unida FPA. Outra dedução é que a cúpula do governo vive um clima de terror e desconfiança depois dos vazamentos, o que mostra um desmantelo na unidade política da máquina estatal. Para se ter uma idéia como a unidade petista e da FPA ruiu; é que, já tinha sido prometido um áudio a um dirigente da oposição de uma reunião do secretário Marcos Brandão com comissionados da Educação, que acabou cancelada. Quem foram os Arapongas Aloprados? É a grande pergunta a martelar a cabeça do primeiro escalão do governo do Estado. Missão para o Chapolim Colorado, aquele caricato herói atrapalhado dos episódios do comediante Chaves, desvendar.

MPE

A Promotora Eleitoral, Alessandra Marques, não deixou barato e abriu procedimento para investigar possível crime eleitoral. O MP está sendo célere e agindo com vigor nesta eleição.

TOALHA JOGADA?

A impressão que se tinha ontem da corrida de candidatos a deputado pela FPA na busca de acordos com candidatos majoritários da oposição é que jogaram a toalha na questão da candidatura ao governo do Marcus Alexandre (PT). Debandada típica da expectativa de poder.

DECISÕES QUE AJUDAM

Dois fatos deste fim de campanha que podem dar um bom empurrão na candidatura do Márcio Bittar (MDB) ao Senado: a entrada de cabeça na sua campanha do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, e da candidata á deputada federal, Antonia Lúcia (PR). Estavam fora.

FORÇA DOS BASTIDORES

Quem vem fazendo um trabalho político de bastidores importante e que resultou em muitas parcerias para o candidato Márcio Bittar (MDB) é o primeiro suplente de sua chapa, o médico Eduardo Veloso (PR). Muito do crescimento do Márcio nas pesquisas se deve boa parte a ele.

ANOTEM E CONFIRAM

O candidato a deputado federal Rudiley Estrela (PROGRESSISTA) virá com uma votação expressiva do Juruá, muito acima das expectativas. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que comanda a sua campanha, foi o responsável pela subida da sua candidatura.

SITUAÇÃO COMPLICADA

Quando nas conversas se ouve de figuras importantes do PT que, o candidato ao governo, Marcus Alexandre, está numa situação adversa complicada e de difícil reversão, é porque o bicho é mais feio do que parece. Acho que o Marcus jamais imaginaria o desfecho negativo.

OUTRO CONTEXTO

O Marcus Alexandre (PT) enfrenta uma eleição num contexto muito diferente em que disputaram os últimos governadores do PT. Aqueles eram os tempos das vacas gordas. Não tinha o desgaste acumulado de agora, o PT era novidade, e atualmente virou um fardo pesado.

CALCULOU MAL

Não se pode calcular uma eleição por outra. O Marcus Alexandre (PT) venceu com facilidade a sua última disputa para a PMRB contra a oposição. Deu uma surra de votos. Saiu da prefeitura pensando que poderia dar um novo passeio nas urnas, calculou mal. Errou ao deixar a PMRB.

NUMA BRIGA DE FOICE

Além do abandono da sua campanha de segmentos importantes do empresariado e entidades de classe que sempre financiaram eleições petistas, ele está no meio de uma briga interna entre candidatos de final imprevisível. Tocar uma candidatura num ambiente turbulento entre aliados tira o foco do candidato.

SÓ A SEGUNDA VAGA

Para o Senado da República, o que ainda se encontra em disputa é a segunda vaga de senador. A primeira deve ficar com o senador Sérgio Petecão (PSD), como apontam todas as pesquisas. A outra vaga sairá da briga Márcio Bittar (MDB), Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT). A entrada no jogo do Minoru Kinpara (REDE) é possível, mas é mais improvável.

MUITO BEM VOTADO

É o que dizem candidatos dos mais variados partidos com os quais converso: Tião Bocalom (PSL) será bem votado nos municípios de Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Senador Guiomard e Rio Branco. Qual o percentual de votos? Terá que ser alto, porque a chapa que integra da coligação PSL-PATRIOTAS para deputado federal é fraquinha. Este é seu problema.

UMA SENHORA GESTORA

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, está dando uma aula de gestão em tempos de crise econômica. Governar com muito dinheiro todo mundo governa. A inauguração de uma Unidade de Saúde no centro histórico de Brasiléia, desativada desde 2015, é uma prova disso.

SEMPRE BEM AVALIADA

Em todas as pesquisas feitas até aqui no período político, a Fernanda Hassem sempre aparece entre os prefeitos mais bem avaliados do Acre. Quando a gestão é positiva o resultado surge.

NA BUSCA DE MANDATOS

Gêmil Junior (PDT), Dr.Jefrson, o Pururuca(PTB); Neném do Banco do Brasil (SD), Raimundo Vaz (PR), Francineudo Costa (PSDB), Camadiel Bonfim (PSDB), Walter Prado (SD), Thiago Machado (PDT), José Bestene (PROGRESSISTA), Élson Santiago (PTC), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Josemir Anute (SD), são nomes á ALEAC sem mandato que, disputam bem nas suas coligações.

PRIMEIRO DEBATE

Será hoje na TV-GAZETA o primeiro debate na televisão entre os candidatos a governadores. Não esperem que o resultado deste debate possa vir a ter alguma influência sobre a atual posição das candidaturas na corrida para o governo. Quem tem voto consolidado não muda.

JOSÉ BESTENE

O ex-deputado José Bestene (PROGRESSISTA), que foi um parlamentar atuante e um dos melhores presidentes da Assembléia Legislativa, caminha para ganhar um novo mandato. A sua campanha é uma das mais organizadas e chegou sem problemas na reta final das urnas.

OUTRO NOME FORTE

Um nome forte dentro do PROGRESSISTA para conseguir a reeleição é o do deputado Nicolau Junior. Deve vir praticamente eleito do Juruá e terá boa margem de votos em Rio Branco.

GUERRA DO BATOM

Mulheres: escolham a sua candidata à deputada federal. Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (SD), Antonia Lúcia (PR), Mara Rocha (PSDB), Rosana Nascimento (PPS), Perpétua Almeida (PCdoB) e Silvia Monteiro (PMB) estão entre as com mais chance de conseguir um mandato.

GUERRA DO BATOM II

Mulheres que disputam vagas na Assembléia Legislativa: deputadas Leila Galvão (PT), Maria Antonia (PROS), Juliana Rodrigues (PRB) e Eliane Sinhasique (MDB). E ainda, Maura Akino (PV), Temilys (PT), Lucila Brunetta (PROGRESSISTA), Meire Serafim (MDB), Sandra Asfury (PSC), Antonia Sales (MDB) e Toinha Vieira (PSDB). Um quadro para aumentar a presença das mulheres na ALEAC.

BRIGA SEM FAVORITOS

Os integrantes da coligação PT-PCdoB-PSB para a Câmara Federal sabem que só fazem dois deputados. Pela estrutura de campanha colocada ao dispor pelo PT, o deputado federal Leó de Brito (PT) tem boa chance de ficar com uma vaga. E a outra disputada a ferro e fogo entre Angelim (PT), Sibá Machado (PT), César Messias (PSB) e Perpétua Almeida (PCdoB).

SEM LOTEAMENTO DE SECRETARIAS

Na entrevista de ontem ao programa “TRIBUNA LIVRE”, da TV-RIO BRANCO, que ainda vai ao ar, o candidato ao governo pela oposição, Gladson Cameli, foi textual sobre a pergunta se tinha assumido o compromisso de dar secretarias aos dirigentes dos partidos aliados, se vier a ganhar a eleição. Deu como resposta que, o único compromisso que tem é que o seu candidato a vice-governador, Major Rocha (PSDB), será o organizador da área de segurança pública e nada além foi acertado. Prometeu que acaba com empresas cabides de emprego como CAGEACRE e outras, que fará uma reforma administrativa ampla para diminuir o tamanho do estado. E que sabe da responsabilidade sobre os seus ombros, caso venha a ser o novo governador do Acre. Pelo que disse na entrevista de ontem está bem centrado.