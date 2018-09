TRT-RO/AC movimenta mais de R$ 17,3 mi

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Período ideal para formalizar ou iniciar a convivência com sua alma gêmea e especificar os planos relacionados ao coração. Pergunte se ela está disposta a fazer isso. Um período de convivência antes de formalizar a união, é uma maneira de ter a certeza das coisas. Dinheiro & Trabalho: Receberá parabéns do seu chefe, já que ultimamente você tem se destacado no campo de trabalho pela simplicidade com que enfrenta situações difíceis. Seu conhecimento é tal que não precisa andar “gritando” a sua capacidade para todos. Saúde & Bem-estar: Hoje começa um período favorável para iniciar um tratamento estético para o seu corpo. Aproveite, pois você obterá resultados muito bons e em pouco tempo. Parece que não, mas o verão chega com a aproxima estação. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: A vida pode te levar para caminhos inesperados no amor. Entusiasmo, desejo de gostar e convencer, querendo que tudo funcione com uma pessoa que te surpreenda e é o que pode acontecer com você hoje. Preste atenção aos sinais dela. Dinheiro & Trabalho: Apesar de alguma ação instável por interferência de terceiros, você completará suas tarefas previstas para hoje. Mesmo assim, analise a situação para detectar formas de evitar pessoas indesejadas e, assim, melhorar seu desempenho no trabalho. Saúde & Bem-estar: Entenda que muitas vezes na vida você tem que deixar escapar alguma coisas para conseguir os outras. Não queira ter o controle de tudo, isso afeta seriamente sua saúde mental. Viva com mais flexibilidade e a vida fluirá melhor para você. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Você alcançará a felicidade desejada, o amor em sua expressão máxima. Aproveite a felicidade que a vida lhe oferece. Tome a decisão e siga em frente. Saiba que a pessoa que você esperou muito tempo para se apaixonar está à sua frente. Não perca a chance. Dinheiro & Trabalho: Não há nada que possa impedir seu progresso no trabalho. Seus objetivos serão alcançados, o objetivo está próximo, não vacile. Você passa por um bom momento profissional, já que sua mente se destaca na comunicação e no vínculo profissional. Aproveite, pois a sorte estará do seu lado. Saúde & Bem-estar: Você deve cuidar de seus pés para que dores derivadas do exercício não afetem negativamente sua saúde. Cuide deles como deveria com um banho quente por dez ou quinze minutos, uma massagem com óleos, um bom calçado. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não continue acreditando que você pode resgatar algo daquele passado perdido no amor. O tempo passa e deixa uma marca em todos, mas especialmente em você com relação àquela pessoa que não tem as mesmas expectativas que você. Página virada, vá em busca de um outro amor, que está bem próximo de você. Você que não quer enxergar. Dinheiro & Trabalho: Aqueles que uma vez desconfiaram de suas realizações se renderão à evidência de sua capacidade. O crescimento do trabalho é possível, mas para isso muitas coisas terão que mudar. Para começar, ter uma atitude mais propensa ao risco, embora calculada, mas risco mesmo assim. Seja mais ousado para conquistar seu lugar. Saúde & Bem-estar: Com um regime de vida adequado, você será capaz de reabastecer suas energias e manter um nível aceitável de saúde. Talvez você não se sinta muito bem, mas não desista e continue a lutar. Seu signo está hoje numa aura muito saudável. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Procure uma pessoa que o ame pelo que você realmente é, a partir disso tudo ficará mais claro sobre o amor para você. Sua sensibilidade aumentou graças a tudo que você experimentou, agora você saberá melhor quem é quem. Ame e seja amado. Dinheiro & Trabalho: Situações muito favoráveis ​​no trabalho, apenas evite esforços repetidos e desnecessários. Surge a possibilidade de uma vaga interna em sua empresa, aproveite o fato de que você tem todas as ferramentas para se candidatar ao trabalho que essa nova vaga oferece para seu futuro profissional. Saúde & Bem-estar: Pare de ser tão negativo e comece a olhar para o lado positivo das coisas. Tente usar o tempo livre para um pouco de recreação ou o do que você gosta de fazer. Viver reclamando e amargurado acaba com seu ânimo e disposição. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vocês são capazes de entender e aceitar tudo, desde que haja um diálogo frutífero como casal. Quando a razão prevalecer em certos assuntos espinhosos, seu relacionamento crescerá e se tornará mais forte. Dinheiro & Trabalho: Sua criatividade é posta à prova. Existem situações imprevistas em seu trabalho que exigirão sua originalidade e flexibilidade mental para resolvê-las satisfatoriamente. O incrível acontece, será apresentada uma possibilidade que o lançará em uma aventura capaz de combinar prazer com trabalho. Sua carreira ou profissão será favorecida em muitos aspectos. Saúde & Bem-estar: Tire esses pensamentos tristes da sua cabeça. Não pense que você tem sérios problemas de saúde, é apenas uma autossugestão. Recuperará sua estabilidade habitual muito em breve e não haverá repercussões negativas em sua saúde. Tome o resto do dia para descansar e avaliar o que você está fazendo ou deixando de fazer. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, ambos precisam se acalmar e evitar culpar-se por coisas do passado que não fazem mais sentido. O relacionamento só vai prosperar em um ambiente de tranquilidade e paz. Conversando, chegando a conclusões em conjunto que o amor cresce. Dinheiro & Trabalho: Evite impor seus pontos de vista no campo profissional, porque você pode ser prejudicado. Tente ouvir as diferentes opiniões e chegar a um acordo entre todos. Você é tão determinado que ninguém ousará contradizê-lo, mas seja inteligente e faça o time expor as ideias de cada um para que cresçam em conjunto. Saúde & Bem-estar: Você deve encarar o seu dia com muita paciência. Se você pretende fazer tudo de uma vez, saiba que isso não lhe fará bem. Ao final do dia uma bebida para relaxar é uma opção válida, mas sem exageros. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No dia de hoje a Lua aumentará seu magnetismo pessoal e o tornará irresistível no amor. Isso despertará a admiração e atrairá olhares de quem se cruzar com você. Aproveite para se aproximar daquela pessoa que não sai da sua cabeça. Dinheiro & Trabalho: Quanto mais os compromissos se acumulam, maior o risco de cometer pequenos erros com seu orçamento pessoal, algo que pode custar-lhe caro. Evite discussões com seus colegas, seja uma pessoa mais responsável e preserve a imagem de seu cargo. Mostre-se mais calmo no local de trabalho. Saúde & Bem-estar: Para esta noite, organize um encontro agradável num restaurante ou lanchonete com aquelas pessoas mais leves de seu círculo de amizade. Será uma excelente maneira de esquecer os problemas que lhe torturaram a cabeça durante a semana. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Se você sente que seu relacionamento amoroso está indo bem, neste dia surpreenda sua alma gêmea, propondo algo diferente e mais ousado. Ideias e gosto por coisas diferentes você tem de sobra. Viva seu amor com plenitude. Dinheiro & Trabalho: Entenda que muitas vezes gastar mais do que você ganha não é aconselhável, mas também cair em mesquinhez seria um exagero. Pense bem antes de gastar seu dinheiro. No trabalho está tudo indo bem. Sua responsabilidade e inteligência deixam seus superiores tranquilos sabendo da sua capacidade em dar conta de tudo. Saúde & Bem-estar: Por mais que você tenha combinado de fazer uma determinada tarefa em conjunto no apartamento de um amigo, tente evitar todo tipo de esforço físico. Peça para remarcar o compromisso porque sua saúde pede descanso. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Seria bom que você começasse a dominar seu jeito rude de tratar as pessoas, inclusive com seu parceiro. O amor tem seus limites também, e grosserias e falta de modos afastam as pessoas de você. Logo você, que é do signo famoso pela sua sensibilidade e romantismo. Dinheiro & Trabalho: Sexta-feira, dia de sair à noite para se divertir, mas que também não justifica se exceder nas despesas. No trabalho, nem com medo nem tão ousado, saiba como manter uma atitude correta para cada situação que se apresenta. Em sua profissão, o risco faz parte, decidir pelo que é melhor, é sua obrigação. Saúde & Bem-estar: Quando você voltar do trabalho, tente ir andar em um parque para ficar em contato com a natureza. Você vai se sentir muito mais relaxado depois disso. Depois é só aproveitar a noite. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Entenda o que você tem a favor e contra no relacionamento, para chegar a uma situação de equilíbrio que denote a maturidade. A única maneira de continuar seu relacionamento sentimental é através de concessões que satisfaçam ambos os dois. Dinheiro & Trabalho: Renovação completa nas suas finanças. O grosso das despesas já se foi, agora é se capitalizar mais uma vez e partir para novos empreendimentos. Na profissão, a única maneira é enfrentar os problemas, é simplesmente uma questão de vontade. Saúde & Bem-estar: Saiba que, de vez em quando, seu corpo se beneficia através de um pequeno período de dieta alimentar. Tente limpar seu corpo dos excessos alimentares. Não descuide da sua rotina de exercícios diários. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você tem que se adaptar mais facilmente às mudanças em seu relacionamento amoroso. Não finja que as coisas continuam as mesmas, tudo muda, tudo progride. Pare e analise as situações objetivamente. Não caia no ciúme, isso já foi superado e explicado. Não seja infantil porque sua parceira pode ficar com raiva de você. Dinheiro & Trabalho: Aproveite, será um excelente dia para você avançar nesse projeto que foi proposto há muito tempo. Aplique sua inteligência, pois você terá tudo a seu favor. Você fará parte de algo que começa e que pode mudar completamente o seu futuro profissional e financeiro. Viagens e cursos aparecem na sua vida. Saúde & Bem-estar: Participe desse grupo do qual você foi convidado por seus amigos. Saiba que será o melhor antídoto para afastar sua mente dos problemas que você sofre diariamente. Um grupo que vive a vida e ajuda seus participantes. Leia tudo

Certas circunstancias na vida nos colocam em dificuldades financeiras que parecem surgir assim de repente, do nada, e isso tem acontecido com mais frequência nos últimos tempos, onde a facilidade para obter dinheiro está cada vez mais difícil. Em alguns casos, uma carreira profissional bem-sucedida não é suficiente para aumentar os dígitos em nossa conta bancária. Uma situação que gera um grande desgaste emocional e físico, porque não se vislumbra uma saída para acabar com esse panorama nefasto. A Simpatia com dinheiro para varrer a pobreza e remover toda a miséria do nosso lado é muito simples de fazer. Continue lendo