Marcus Viana inicia agenda desta sexta-feira com caminhada

O candidato ao governo do Acre, Marcus Viana (PT) iniciou sua agenda de trabalho eleitoral nesta sexta-feira (29) com um café no Mercado da Estação, onde recebeu conversou com feirantes e comerciantes. Em seguida o candidato caminhou junto com militância pelas ruas do Esperança, em Rio Branco.

A alegria da comitiva de militantes tomou as ruas do bairro. Marcus, ao lado de Jorge Viana, Raimundo Angelim e Leo de Brito, foi recebido por moradores e comerciantes locais, onde pediu apoio para sua candidatura e para as candidaturas proporcionais da Frente Popular do Acre (FPA).

O candidato falou dos investimentos em infraestrutura no bairro, que teve ruas pavimentadas por meio do Programa Ruas do Povo, foram construídas uma praça comunitária e uma quadra de esportes na Associação de Pais e Amigos dos Especiais (Apae), entre outros investimentos de sua gestão.

“Agradeço a todos os amigos do Esperança que sempre estiveram junto conosco, dialogando e nos ajudando na gestão municipal. E foi por saber que podíamos contar com o apoio todos que encaramos o desafio de trabalhar pelo Acre. Falta apenas uma semana para a nossa vitória”, agradeceu Marcus.

Na noite desta sexta-feira, 29, Marcus Alexandre participa do segundo debate desta eleição, desta vez a sabatina será na TV Gazeta. Com proposta de gestão registradas em seu Plano de Governo União e Inovação, o candidato agrega em seu currículo a experiência dos seis anos à frente da Prefeitura de Rio Branco e o êxito das obras importantes que coordenou no estado, como a construção da BR-364.