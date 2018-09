Estudo da ONG Ranking dos Políticos aponta que César Messias lidera em faltas e Rocha em presenças na Câmara dos Deputados

Um estudo nacional realizado com os dados dos 594 parlamentares que ocupam cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal aponta que os membros da bancada federal do Acre, em Brasília, juntos, faltam em pelo menos 576 sessões do Congresso Nacional. Estudo desenvolvido pela ONG Ranking dos Políticos aponta também que todos os parlamentares acreanos gastaram R$ 16.701.333,63 com verbas indenizatórias nos últimos anos de seus mandatos.

Os dados fazem parte do levantamento exclusivo realizado pela ONG Ranking dos Políticos, que atua na fiscalização da gestão dos parlamentares brasileiros. As 576 vezes teriam sido registradas nas sessões plenárias do Congresso entre 2015 e 2018. Do total de ausências, 112 delas não foram tiveram justificativas apresentadas pelos parlamentares acreanos. O líder em faltas seria o deputado César Messias (PSB), que registrou 88 faltas – 42 delas não justificadas.

Na outra ponta dos mais presentes nos trabalhos legislativos estaria o deputado Major Rocha (PSDB). Rocha foi o menos ausente e não marcou presença em apenas 12 sessões, sendo sete delas não justificadas. O tucano se destaca ainda pela frequência nos trabalhos nas comissões da Câmara dos Deputados, sendo um dos parlamentares mais atuantes nas questões que envolvem o interesse da população em iniciativas que dependem da ação parlamentar no Congresso.

O estudo sobre os números da bancada federal do Acre também mostra que os congressistas acreanos gastaram R$ 16.701.333,63 com cotas e verbas indenizatórias até o presente momento do mandato. Desse montante, R$ 4.768.279,48 foram utilizados pelos deputados e senadores do estado para divulgação das suas atividades – 28% da verba total. Com combustíveis e lubrificantes, foram consumidos mais R$ 1.475.151,82, diz Ranking dos Políticos.

Ainda de acordo com as avaliações do Ranking dos Políticos, o Acre não possui nenhum representante entre os 100 melhores do País. O primeiro da lista é o deputado Flaviano Melo (MDB), que figura na 179ª colocação. Já o pior avaliado é Leo Brito (PT), que ocupa a 560ª posição. O mapa completo do Acre e demais estados pode ser conferido no link http://www.politicos.org.br/.

Sobre o Ranking dos Políticos:

Ranking dos Políticos atua na classificação e compliance do setor público por meio de ferramentas tecnológicas compiladas pelo Portal da Transparência e informações públicas de parlamentares brasileiros. Os critérios utilizados pelo Ranking são absolutamente técnicos, levando em conta fatores como assiduidade, gastos da cota parlamentar, processos judiciais e atuação legislativa. Todas as informações publicadas no Ranking são públicas, disponíveis nos sites oficiais do Senado e da Câmara dos Deputados e dos Tribunais de Justiça.