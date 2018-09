Envolvido na morte de criança ocorrida no bairro Betel é capturado pela polícia

A polícia prendeu Thiago Alves Barbosa durante diligências no Bairro Carandá, na manhã desta sexta-feira (28). Ele é suspeito de participar da morte de uma criança de quatro anos, ocorrida no bairro Betel. Thiago Alves também é suspeito no assassinato de um sargento aposentado do exército ocorrida no bairro Carandá.

Segundo o informado pelo delegado Remulo Diniz, Thiago estaria no veículo Fiat Touro branco usado pelos criminosos na ação que culminou na morte da criança, baleada com um tiro na cabeça. O comparsa, foi preso no bairro Bahia com a arma utilizada para o crime, pela Polícia Militar, poucas horas depois do ocorrido.

A criança estava na companhia da mãe indo brincar na pracinha do bairro quando os criminosos passaram no veículo atirando. Após perceber que a criança teria sido baleada a mãe levou a criança por meios próprios até o Pronto Socorro, mas, ela morreu durante a cirurgia.