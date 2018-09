Candidatos participam de debate e fazem reuniões de alinhamento

Político com pouco histórico de acidez nos discursos, Gladson Cameli resolveu mandar uma mensagem dura e direta ao governador Sebastião Viana na tarde desta quarta-feira, 26, em frente ao Palácio Rio Branco, diante de milhares de militantes no ato de encerramento da chamada Caminhada da Mudança, que percorreu as principais ruas e avenidas centrais da capital.

Em frente à sede simbólica do governo do Acre, Cameli lembrou que a atual administração petista está chegando ao fim e sugeriu: “Sebastião Viana comece a arrumar sua trouxa! Comece a arrumar a sua trouxa porque essa bandeira é dos acreanos! Essa bandeira é nossa. Não é vermelha. A nossa bandeira é verde e amarela”, disse o candidato a governador pelo Progressistas, balançando a bandeira do Acre na mão direita. Em seguida candidato gritou, acompanhado pela militância, ao microfone: “Fora PT, fora Vianas!”.

O progressista continuou: “Passei em frente à Casa Rosada, e eu quero que eles comecem logo a encaixotar as coisinhas deles porque a balsa já está chegando aqui no porto de Rio Branco. Vai ser governador no timão e o irmão na rabeta”.