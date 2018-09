Campanha “Idoso Não Pode Esperar” da OAB

Uma caminhonete caiu em uma cratera na ladeira do Bola Preta, na madrugada desta sexta-feira (28), na estrada da Sobral, em Rio Branco. No acidente, o motorista ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto Socorro.

De acordo com o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros, a ocorrência entrou por volta das 4h30 através do Ciosp, informando do acidente com vítimas presas as ferragens. Ao chegarem lá, as vítimas já haviam sido removidas, o motorista tinha sido encaminhado ao hospital e a esposa estava prestando esclarecimentos ao policiamento de trânsito.

No momento do acidente estava chovendo e a caminhonete teria derrapado caindo dentro do buraco que foi feito pela prefeitura para manutenção da rede de esgotos na localidade.