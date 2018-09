As companhias de Marcus, Gladson, Janaína e Hall no estúdio da TV Gazeta durante o debate

O segundo a chegar para o debate da TV Gazeta nesta sexta-feira, 28, foi o Coronel Ulysses, do PSL. Ao lado da esposa Dayana, do vice Réssini Jarude e de seguranças, o militar afirmou que vai debater propostas.

“Vamos debater propostas. Nós não somos daquela política do toma lá, dá cá. Temos propostas para mudança do nosso Acre, do nosso país neste momento político.”

No acesso à TV Gazeta, Ulysses foi hostilizado por militantes do PT e acenou com a mão desejando bênçãos aos petistas. “Deus abençoe você”, pediu o Coronel no hall da emissora com as mãos em direção à militância.