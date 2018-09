TRF4 nega recurso de Lula

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O pior já aconteceu. Vocês serão capazes de se reconciliar depois de algumas brigas e discussões recentes. Você começa a entender que a vida de um relacionamento passa também por momentos desagradáveis que com diálogo são superados sem afetar a união. Dinheiro & Trabalho: Um dos seus subordinados cometerá um sério erro nos dias de hoje. Certifique-se de não o julgar com muita severidade. Uma das deficiências que podem lhe trazer mais problemas é não saber lidar da maneira adequada com as pessoas ao seu redor. Saúde & Bem-estar: Sua saúde está naquele ritmo de recuperação, mas você tende a querer se automedicar e isso não combina com você, pois existem medicamentos que podem interagir de forma negativa e prejudicá-lo. Sempre verifique isso com seu médico. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você não é o único que sofreu com um coração partido. Você não pode deixar isso afundar você numa eterna tristeza e solidão. Tome seu tempo e saia para se distrair com seus amigos, há uma pessoa esperando por você, é só saber entender os sinais. Dinheiro & Trabalho: A inveja é muito ruim. Busque a melhor maneira de administrar seu dinheiro sem pensar no que você pode ter ou não. Com muito trabalho, disciplina e economizando, aos poucos você vai conseguindo o que quer. Você é capaz de fazer isso! Saúde & Bem-estar: Hoje é o dia ideal para agendar o check-up anual com seu médico e seu dentista. Para se sentir seguro, não há nada melhor do que a prevenção, verifique o sangue, seus órgãos em geral e o que o seu médico solicitar a mais. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Não é seu dever julgar seu parceiro da maneira que você acha que ele deve fazer algo, mas aconselhá-lo e ajudá-lo demonstrando compreensão. Por outro lado, não faz sentido negar o que você realmente é. Você não pode manter uma máscara toda a sua vida só para agradar a pessoa que está junto de você. Dinheiro & Trabalho: Alguém pedirá que você o ajude, o que fará você recuperar a confiança consigo mesmo e fará com que seu chefe perceba suas habilidades também na área de relacionamentos. Você deve parar também de ficar, de vez em quando, com a cabeça nas nuvens. Você precisa assumir suas obrigações diariamente. Saúde & Bem-estar: Siga os ritmos de sua natureza interior e não exagere em nada, porque o equilíbrio é seu maior tesouro e você precisa estar num clima de paz e tranquilidade para funcionar da melhor maneira sem agredir sua saúde. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Viva e deixa viver. Você não deve se preocupar tanto com os relacionamentos das pessoas ao seu redor e começar a cuidar do seu. A rotina é um dos inimigos mais ferozes do casal. É importante reinventar-se constantemente para manter o encanto. Dinheiro & Trabalho: Seu estilo despreocupado acabará colocando você em dificuldades durante o dia de hoje. Há hora de relaxar e hora de trabalhar sério. Tenha cuidado também

com seus comentários. Você deve deixar seu passado para trás e se concentrar em ver o futuro profissional dentro da sua atual empresa. Saúde & Bem-estar: Se você ingerir alimentos saudáveis, seu corpo ficará mais sadio, mas se

você fizer uso de álcool ou drogas de qualquer espécie, os resultados serão muito prejudiciais. Aproveite o dia de hoje para se desintoxicar com de frutas, sucos naturais, vegetais e grãos. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você finalmente encontrou a pessoa que estava procurando, analise a situação e as circunstâncias a favor antes de iniciar um relacionamento, só então abra-se completamente para um amor que não terá limites. A felicidade espera por você! Dinheiro & Trabalho: A possibilidade de uma viagem surge, aceite-a porque você terá a oportunidade de contatar pessoas poderosas e interessantes. Aproveite para entrar em contato com aqueles que podem ajudá-lo a realizar seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam, porque você ficará surpreso ao ver como eles podem ser acessíveis. Saúde & Bem-estar: Hoje você começa a ter uma boa onda regenerativa em sua saúde que irá impulsioná-los para fazer muitas coisas que você estava adiando. Hora de partir pra uma rotina de exercícios e uma dieta rica em legumes. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A felicidade está muito perto de você, embora às vezes pareça se esconder. Tudo o que você precisa fazer é procurar entre as pessoas mais próximas, aquelas que sempre estiveram lá quando você precisava delas. Seja mais receptivo e sensível para o amor. Faça jus ao signo. Dinheiro & Trabalho: Você deve parar um pouco com esse ritmo de 20 horas de trabalho por dia ou você acabará doente. Tome as coisas com mais calma. Há pequenos problemas com tudo relacionado a documentos, papelada e todos os procedimentos que são tão irritantes na hora de resolver, mas tudo se resolverá. Saúde & Bem-estar: É hora de descansar sua mente e corpo. A prática de yoga e exercícios de relaxamento proporcionará aquele tipo de harmonia que você precisa para que seu sistema imunológico fique plenamente fortalecido e suas defesas aumentem. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua inconsistência quando se trata de levar suas responsabilidades a sério definitivamente impede você de ter um relacionamento estável. Encontrar um parceiro a todo custo não é a solução, tente viver à vontade na solteirice e espere a pessoa certa chegar. Não demorará muito para isso acontecer. Dinheiro & Trabalho: A melhor maneira de concluir algo é através da disciplina. Você deve evitar sua tendência a controlar tudo no trabalho, já que isso requer muito tempo e é precisamente o tempo que você não possui. Você tem que aprender a confiar no trabalho dos outros para que as coisas fluam com rapidez. Saúde & Bem-estar: Tenha muito cuidado com as mãos hoje, isso significa que quando cozinhar, cortar ou usar um instrumento cortante você precisa redobrar sua atenção, uma vez que você está exposto a pequenos acidentes por descuido. Nada grave, mas gera desconforto. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você vai perceber que seu relacionamento não é mais o que já foi. Talvez seja hora de acabar com a união, mas que as emoções não obscureçam seu julgamento no momento de tomar algumas determinações que você sabe que afetarão seriamente sua vida sentimental. Dinheiro & Trabalho: O tempo gasto melhorando suas habilidades representa um investimento no futuro. Lembre-se que seu melhor capital é você. A partir de hoje tudo vai ter outra dimensão na sua área de trabalho, você terá mais ofertas de empregos e é até possível que você possa aumentar seus níveis de poder. Saúde & Bem-estar: Pouco a pouco, você encontrará em você todas as respostas para certos enigmas que o deixam sonolento. As respostas às suas perguntas chegarão no tempo certo. Os problemas de trabalho ficam no trabalho. Não misture, ou a sua saúde mental e seus nervos vão cobrar seu preço. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Aproveite este momento de solidão para refletir sobre seu comportamento. Reconheça seus erros e tente mudar. Não pare antes de qualquer coisa quando se trata de segurar a pessoa que você ama. Agora isso é para você a coisa mais importante. Dinheiro & Trabalho: Evite discussões mesmo se achar que está certo, porque se você está pensando em confrontar um chefe, isso não lhe dará bons resultados. O resto desta semana você tem que ser muito cauteloso, evitar conflitos e, acima de tudo, não atacar. Saúde & Bem-estar: Se houver condições meteorológicas agradáveis, vá se preparando para desfrutar de um fim de semana ao ar livre. Se houver frio ou condições climáticas adversas onde você mora, não tome isso como um pretexto para a inatividade, porque em casa você também pode fazer muitos exercícios. Ponha a música que você gosta e exercite-se! Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Procure passar mais tempo com seu parceiro. Os momentos juntos são o que fortalecem os laços entre vocês. Quanto mais unido for um relacionamento, mais interesse você terá em vivê-lo o tempo inteiro. Dinheiro & Trabalho: Será difícil para você começar o dia de trabalho de hoje devido à falta de sono que você teve de madrugada. Tenha um pouco de cuidado no trabalho, pois é possível que surjam algumas tarefas pesadas ou situações confusas. É melhor você prestar atenção aos detalhes e, acima de tudo, não se esqueça dos detalhes. Saúde & Bem-estar: Seu pior inimigo e da sua saúde, é a improvisação, o exagero, o querer fazer tudo em um piscar de olhos. Não é possível. Defina metas concretas. tente manter uma dieta balanceada, livre de álcool e tabaco, e você verá um aumento significativo em seu desempenho físico e profissional. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Você terá uma tendência a entrar completamente em seu relacionamento sem pensar muito. Você estará aberto ao entretenimento e qualquer atividade ou reunião lhe proporcionará felicidade e entusiasmo pela vida. O dia a dia do casal é o verdadeiro desafio a enfrentar diante de tantas atividades que cada um possui. Dinheiro & Trabalho: Não perca sua sanidade com sua equipe responsável por executar a parte mais sensível do trabalho. Mas não se esqueça de deixar ao seu lado apenas aqueles em quem você pode confiar. Fique de olho no que está por vir com notícias muito boas. Saúde & Bem-estar: Use a boa vibração que você está recebendo hoje para ingerir alimentos saudáveis e frescos que não contenham tantas substâncias artificiais. Em suas mãos está manter o seu melhor estado físico e mental. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Domine sua ansiedade, porque a paixão pode lhe causar bastante estresse, se você só se dedicar a esperar que as horas passem para estar com a pessoa amada novamente. Não se deixe manipular pelas “chantagens” de seu parceiro. Aprenda a permanecer firme nas suas decisões. Dinheiro & Trabalho: Se finalmente você conseguiu avançar no trabalho e sua economia permite desfrutar de certos prazeres, faça uma pausa e trate-se sob a forma de um fim de semana num local aprazível. Você merece e, além disso, é fruto do seu trabalho. Saúde & Bem-estar: Os pontos mais fracos da sua saúde, neste dia, estão localizados em todos os seus músculos. Tenha cuidado com os pesos que você carrega, gestos e movimentos bruscos. Se você for correr em uma academia ou em um parque, use calçados adequados. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para atrair abundância em sua vida

Quando falamos da lei da atração, falamos de vibrações, de uma mente positiva e da energia que nossa mente e nosso corpo emitem a cada momento. Para que sua vida seja preenchida com abundância, você tem que pensar que assim será, você deve estar sempre calmo e motivado para conseguir tudo o que deseja. Se você quer ser verdadeiramente feliz em sua vida, não há nada melhor do que se encher de abundância e prosperidade.Evidentemente, a abundância e a prosperidade nos permitem viver uma vida muito mais calma, com liberdade e com a satisfação de poder tomar qualquer decisão, a qualquer momento, sem que isso nos afete economicamente. Continue lendo