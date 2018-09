“Sebastião Viana comece a arrumar sua trouxa!”, diz Gladson

O candidato ao governo do Acre, Marcus Viana (PT) vem percorrendo os municípios do Estado em busca de apoio. Em suas caminhadas de campanha, o candidato tem conversado com as pessoas nas ruas e apresentado seus trabalhos à frente da prefeitura de Rio Branco. Viana acredita que há poucos dias da eleição, a campanha da FPA segue numa crescente em todo o Estado.

“É gratificante sair às ruas e receber o respeito e abraço das pessoas. Nossa campanha segue com muita humildade, força, pé no chão e respeito. As pessoas conhecem o nosso trabalho e sabem que disposição para fazer a boa política não nos falta”, destacou Marcus Viana.

Com propostas para governar o Acre, caso ganhe as eleições, Marcus Viana tem participado de entrevistas e debates políticos. O candidato acredita que é importância de esclarecer dúvidas e assumir compromissos com a sociedade. O petista registrou pessoalmente o seu Plano de Governo no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com suas propostas administrativas para o Estado.

No documento, Marcus destaca as políticas públicas que pretende implementar nos eixos de desenvolvimento econômico e meio ambiente, segurança pública, governança e gestão, desenvolvimento social, direitos humanos e políticas afirmativas. Na área de produção, o candidato pretende reestruturar os órgãos de apoio ao setor rural por meio da unificação das secretarias da área na Secretaria de Estado de Produção e Abastecimento, entre outras iniciativas.

Já o eixo de desenvolvimento econômico define a execução de investimentos públicos e privados a partir da atualização do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), com foco no desenvolvimento local e regional, consolidação da região de intensa produção agropecuária e conservação das áreas protegidas.

Estimular o setor privado está entre as propostas do candidato, que almeja estabelecer, com protagonismo empresarial, a nova Política de Incentivo à Indústria, Comércio e Serviços, por meio da revisão e atualização da legislação (Copiai), transferência de domínio das áreas concedidas, consolidação das plantas e dos distritos industriais existentes, incentivo à formação de condomínios industriais e fortalecimento das cadeias produtivas prioritárias.

Na área da segurança pública, o Plano de Governo da FPA prevê a implantação do Comando Estadual de Operações de Fronteira, reforço do policiamento comunitário, cerco eletrônico e operacional em áreas comerciais e acessos em todas as cidades, entre outras iniciativas.