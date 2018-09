Provas para a Escola de Cadetes do Exército ocorrem no próximo final de semana

As provas de seleção à Escola Preparatória de Cadetes do Exército devem ocorrem no próximo final de semana, nos dias 19 e 30 de setembro, em Rio Branco. Ao todo devem ser preenchidas, esse ano, 445 vagas para a formação e graduação de novos Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico.

No município de Rio Branco, o concurso acontecerá nas instalações do Comando de Fronteira Acre, o 4º Batalhão de Infantaria de Selva, na Rua Colômbia, bairro Bosque. Os portões serão abertos às 9h30min, e fechados às 10h30min. As provas iniciam, pontualmente, às 1h30min. Será considerado o horário oficial do Acre.

O aluno receberá, durante o curso, vencimento mensal, além de assistência médica, odontológica e psicopedagógica. Após ser considerado Aspirante-a-oficial, primeiro posto da carreira logo após a conclusão da AMAN, receberá aproximadamente R$ 6.993,00.