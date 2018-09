Polícia divulga identidade de homem assassinado no conjunto Esperança

Uma jovem de 15 anos morreu no início da tarde desta quinta-feira (27), após ser atropelada por um veículo no KM 11 da BR-364, dependências do município de Acrelândia, interior do Acre.

De acordo com o coletado pela equipe de Policiais Militares daquele município, a jovem foi vista se jogando na frente do veiculo que seguia sentido Acre/Rondônia.

O motorista mesmo perdendo o controle do veículo não se machucou e acionou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) , que constatou o óbito.

No local esteve presente uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou o ocorrido e foi quem repassou as informações à imprensa.

No Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), há um setor disponibilizado pela secretaria de saúde para atender pessoas com tendências suicidas ou que estejam li dando com problemas de depressão. No setor há profissionais capacitados para atendimento psicológico.