Na TV, Gladson diz que não tem medo de debates e que se eleito vai solicitar audiência

Em continuidade a série de visitas pelos bairros de Rio Branco, o candidato a vice-governador do estado, Major Rocha, esteve caminhando pelas ruas de Alto Alegre e Jorge Lavocat, ambos na regional do Tancredo Neves, nesta terça-feira (25). Ele se colocou à disposição dos moradores para, caso eleito junto com Gladson Cameli, ajudarem na realização de obras de infraestrutura urbana que incluem pavimentação de ruas e melhoria do sistema de abastecimento de água.

Major Rocha revelou aos populares que terminando a eleição, Gladson e ele darão continuidade aos últimos meses como parlamentares em Brasília.

“Terminando a eleição, a grande maioria dos políticos vai descansar. Gladson e eu, vamos trabalhar para preparar o orçamento do ano que vem com a destinação de recursos oriundos de emendas. Assim, vamos conseguir colocar recursos para obras de infraestrutura urbana e saneamento, por exemplo, e isso vai para melhorar a vida do povo”, destacou o candidato a vice-governador do Acre pela coligação Mudança e Competência.

Ao longo do percurso, Major Rocha também falou com os eleitores sobre geração de emprego e renda e das oportunidades econômicas que podem fazer do município um polo de serviços no estado.

“No nosso Plano de Governo constam ações que vão possibilitar a geração de emprego e renda, recuperação econômica, atração de empresas, bem como a instalação de agroindústrias e confiabilidade no fornecimento do serviço para a população local”, disse Major Rocha.

Conforme o candidato a vice-governador, o projeto de governo abrange todo o Acre com propostas rápidas e objetivas. Para o candidato a governador, é preciso dar condições a quem quer trabalhar. Segundo ele, o momento de apontar soluções e dar respostas aos anseios dos acreanos é agora.

“Melhorar a saúde pública e a educação no Acre, com mais escolas de tempo integral, e combater o crime organizado, devolvendo ao cidadão de bem, principalmente do interior, o direito de viver com tranquilidade. Sabemos que juntos somos mais fortes e precisamos dessa força para defender os interesses do povo”, reafirmou Major Rocha.

Durante as caminhadas, Major Rocha, acompanhado do candidato a Senador da República, Márcio Bittar (MDB), tem chamado a atenção dos populares para o momento decisivo que os acreanos estão vivendo.