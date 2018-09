Marcus Viana, Jorge e Ney reúnem multidão de militantes da FPA em Sena Madureira

A menos de duas semanas das eleições, o senador Jorge Viana continua sendo alvo de constantes ataques de seus adversários políticos. O parlamentar diz que não vai partir para o confronto, pois confia que sua trajetória política, transformando o Acre quando foi governador e representando o Acre na esfera nacional como senador, é a sua melhor resposta.

Isso ficou claro na recente propaganda política de Jorge Viana. Ele resgatou algumas das principais mudanças que promoveu no Acre quando foi governador do estado por dois mandatos consecutivos. Candidato à reeleição para o Senado, o parlamentar acredita que mesmo com todas as obras, reformas e investimentos, a principal mudança foi o resgate da autoestima do povo acreano.

“Essa bandeira do Acre, que todo mundo se orgulha de mostrar, é símbolo de tudo aquilo que a gente já fez e vai continuar fazendo para melhorar a vida das pessoas”, declarou Jorge Viana.

Enquanto Jorge Viana se recusa a responder ofensas à sua trajetória, a própria oposição se digladia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o candidato a vice-governador de Gladson Cameli, Major Rocha, diz que o Márcio Bittar é “o que tem de pior na política do Acre”. “Alguém que não mora no Acre, não gosta do Acre nem no nosso povo, não tem um centavo investido aqui no nosso estado. E que vem ao Acre apenas nos períodos eleitorais e agora está atrás de um mandato de senador para atender aos seus próprios interesses”, diz Rocha.

No dia 22 de janeiro deste ano, em uma gravação, o candidato ao senado pela oposição, faz duras críticas a chapa que integra hoje. Segundo Márcio, “se vão arrumar um vice que não une a oposição, porque que esses quatro partidos não podem indicar também?. No mesmo tom, também sugeriu que o pai de Gladson Cameli poderia levantar R$ 30 milhões em espécie para a campanha do filho, mas não seria fácil trazer o dinheiro para o Acre”.

Para Jorge Viana, o momento é de resgatar quem de fato tem uma trajetória de trabalho pelo Acre. A propaganda política veiculada na TV relembra os tempos em que o salário dos servidores públicos chegava a atrasar cinco meses e a maioria dos espaços públicos estavam abandonados pelo poder público. “Esse era o Acre da oposição que muitos ainda se lembram e que alguns, mais jovens, nem chegaram a conhecer. Escolas abandonadas, ratos no pronto-socorro, cinco meses de salários atrasados. Mas com responsabilidade, seriedade, competência e trabalho, Jorge Viana mudou essa realidade”, relata o vídeo.

Obras como o Parque da Maternidade, o Novo Mercado Velho, o Palácio Rio Branco, bibliotecas, esses são apenas alguns dos exemplos daquilo que foi construído durante as gestões de Jorge Viana. Ligar o estado de ponta a ponta, com a construção da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul e a pavimentação da BR-317, ligando o Acre até a fronteira com o Peru, no Pacífico, ajudaram a fortalecer a economia e a melhorar a qualidade de vida dos municípios.

A educação foi outro setor que experimentou grandes transformações quando Jorge Viana assumiu o governo. O Acre, que ocupava os piores rankings nacionais nas avaliações de ensino, passou a disputar os primeiros lugares do país, junto com estados do Sul e Sudeste. Além disso, levou ensino superior para os 22 municípios do Acre, numa parceria com a Universidade Federal do Acre. “Jorge Viana recuperou o patrimônio e a dignidade do povo do Acre.