Estudante de 15 anos morre após se jogar na frente de veículo na BR-364

A vida de dezenas de famílias terá uma grande mudança a partir desta quinta-feira, 27, quando o governador Sebastião Viana entregou nesta manhã mais 56 unidades habitacionais a custo zero do Loteamento Andirá, em Rio Branco. Em agosto, o governador havia entregado as primeiras 48 unidades do conjunto habitacional, de um total de 344 residências que serão todas entregues até o Natal, num investimento de R$ 27 milhões financiados pela Caixa, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Com a entrega, Sebastião chega a quase 14 mil unidades habitacionais entregues só em sua gestão, se tornando o governador do Acre que mais entregou casas para a população, todas gratuitamente para famílias moradoras de áreas de risco de alagação e desbarrancamento.

“Superamos todas as barreiras burocráticas desse conjunto e agora estamos realizando a entrega de um lar, a entrega de um abrigo para as famílias construírem paz aqui. São famílias que moravam em locais como o Beco do H, com esgoto a céu aberto, e agora recebem uma casa com dignidade pra uma nova vida”, ressalta o governador.

Mudança pela cidadania A secretária de Habitação, Janaína Guedes, explica que as famílias contempladas moravam em áreas de risco que sofreram interdição do governo do Estado e prefeitura, o Beco do H e a Embratel.

“Elas recebiam o aluguel social e agora abandonam esse benefício para receberem aqui suas casas com dignidade e cidadania por parte do governo do Estado”, conta Janaína.

Entre os novos moradores, encontramos Kátia Holanda da Costa. Preparando para se mudar para o Andirá com o documento em mãos junto do marido e cinco filhos, a senhora não esconde a felicidade por finalmente ganhar a casa própria.

“Eu morava na Embratel e lá desbarrancou tudo, a chuva levou tudo. Imediatamente a Defesa Civil tirou a gente de lá no ‘vapt vupt’ e a prefeitura disse que ia nos colocar num programa de habitação. E hoje tá aqui a chave, todo mundo tá vendo e eu estou muito feliz com todos aqui contemplados. Eu agradeço primeiro a Deus, depois o

governador por essa vitória que nos deus”, conta Kátia da Costa.

As casas entregues no Loteamento Andirá são estilo sobrado, com sala de estar, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.

Este slideshow necessita de JavaScript.