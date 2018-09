Empresa NET é condenada a indenizar cliente por cobrar retorno de equipe técnica

Após um trabalho de investigação da Polícia Civil do Acre provocada pela Polícia Civil de Pernambuco, três pessoas suspeitas de praticarem crimes de estelionato foram presas na capital e mais de R$ 50 mil foram recuperados.

De acordo com o delegado Nilton Boscaro, o trio agia em parceria com uma quadrilha criminosa que atuava de dentro do presídio do estado do Mato Grosso.

“Através da OLX, página destinada a venda de produtos e veículos na internet, eles pegavam os anúncios de outros estados, colavam as informações e reproduziam novamente no mesmo site de vendas só que com os dados deles. Neste caso a vitima se interessou por um caminhão no estado de Pernambuco, chegou a ver o veiculo e fez o negocio via Whatsapp. Transferiu cerca de 51 mil reais a uma conta do Acre e após sermos informados pela policia daquele estado rastreamos a conta aqui e conseguimos chegar até essas três pessoas”. explicou o delegado Nilton Boscaro.

Pouco mais de R$ 14 mil foram apreendidos com os suspeitos e os outros R$ 50 mil estão bloqueados no banco.

A equipe ainda estava em diligencias para prender um quarto suspeito de integrar a quadrilha e por isso o delegado não quis informar os nomes dos presos e os locais da prisão para não atrapalhar no resultado da última prisão.