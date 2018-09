CIEE realiza seleção para estágios de nível médio e superior; bolsa chega até R$ 1.998,00

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) deu início na manhã da quarta-feira, 26, às cerimônias de carga e lacre de urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais de 2018 no interior do Estado. No depósito de Rio Branco, apenas as urnas da 8ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Senador Guiomard, Acrelândia e Plácido de Castro estão passando pelo procedimento. As demais estão sendo preparadas nas sedes dos cartórios eleitorais.

O procedimento consiste em inserir as mídias contendo os dados dos candidatos e eleitores, por seção, em cada uma das urnas eletrônicas. Essas mídias foram gravadas em um procedimento anterior, conhecido como “geração de mídias”. Ao todo, 1.924 urnas serão preparadas para as seções nestas eleições no Acre, mas, além delas, o Tribunal irá preparar cerca de 700 urnas de contingência.

Segundo a Secretária de Tecnologia da Informação do TRE-AC, Rosana Magalhães, a partir do procedimento de carga e lacre, as urnas eletrônicas só funcionarão no dia 7 de outubro, quando o mesário deverá ligar o equipamento, imprimir a zerésima e dar início à votação.

A cerimônia de carga e lacre das urnas de Rio Branco terá início no dia 28, às 8h e se estenderá até 30 de setembro, data em que todas as urnas do Estado estarão preparadas para as Eleições.