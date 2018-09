Ulysses dá entrevistas; Hall conversa com eleitores nos bairros

A candidata Janaína Furtado (Rede) foi impedida de participar do debate da Rede Amazônia Acre, com os candidatos ao governo do Acre. A programação vai ao ar no próximo dia 02 de outubro. A decisão da emissora de televisão está sendo duramente criticada pelos apoiadores da candidata.

Em nota, o Diretório Regional da Rede Sustentabilidade no Acre declarou que a medida já era esperada, a exemplo do que a emissora fez com o então candidato a prefeito em 2016, também impedido de participar do debate. A manifestação é assinada pelo porta-voz Júlio Freitas, também candidato a vice de Janaína.

A medida já era aguardada pela Rede Acre, mas não deixa de nos chocar e indignar. Nós da Rede (…) desconfiamos que a participação da nossa candidata pode servir de exemplo de encorajamento para que mulheres simples, de famílias humildes, ocupem seu espaço na política”, diz a nota.

A Rede Amazônica ainda não se manifestou sobre o assunto, mas segundo a nota da Rede Sustentabilidade, apenas candidatos com pelo menos 6% das intenções de voto nas últimas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, ou com número mínimo de representatividade no Congresso Nacional poderão participar da programação eleitoral.