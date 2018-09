Sebastião entrega fardamento incompleto e AME anuncia ato para pedir doações

A campanha da Frente Popular do Acre (FPA) chegou ao Vale do Abunã nesta segunda-feira, 24. A agenda começou com uma caminhada pelas ruas da Vila Campinas. De Campinas, candidatos, militantes e apoiadores seguiram para o município de Plácido de Castro. Participaram da agenda os candidatos Marcus Alexandre, Jorge Viana e Ney Amorim.

À noite, os candidatos da FPA participaram de comício no município de Acrelândia. O evento contou com a participação de candidatos ao cargos majoritários e também proporcionais.

O candidato ao senado Ney Amorim lembrou a importância do Município para a economia do Acre. “Acrelândia é grande produtor de banana, de café. Fica aqui o nosso compromisso de apoiar produção rural e a cidade. Contem com a gente”, disse Ney Amorim.

Jorge Viana, também candidato ao senado pela FPA, destacou algumas das ações do Plano de Governo de Marcus Alexandre para o Município. “Acrelândia vai se consagrar como um município da produção, no nosso Plano de Governo está crédito e apoio para os produtores”.

Candidato a governador, Marcus Alexandre começou falando à juventude. “Vocês enchem meu coração de alegria e responsabilidade. Temos um sonho de trazer de volta a universidade para todos os municípios. Vocês terão todo meu esforço e dedicação”, disse Marcus Alexandre.

O candidato a governador lembrou ainda os avanços do município durante os governos da Frente Popular. “Construímos estradas, apoiamos a produção e vamos continuar andando para a frente. Obrigado Acrelândia”, concluiu Marcus Alexandre.